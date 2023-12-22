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台副總統候選人政見會 金童、戰貓和大公主較量 學者：沒預期精采

記者楊德宜／台北報導
民進黨副總統候選人蕭美琴（左起）、國民黨副總統候選人趙少康、民眾黨副總統候選人吳欣盈，昨在政見發表會過招。（圖：中選會提供）
民進黨副總統候選人蕭美琴（左起）、國民黨副總統候選人趙少康、民眾黨副總統候選人吳欣盈，昨在政見發表會過招。（圖：中選會提供）

副總統候選人政見發表會昨晚登場，世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，他認為表現排名依序是國民黨副總統候選人趙少康民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈。「趙應答如流、蕭打安全牌、吳朗讀己見，選民期待更多的政見交鋒」。

游梓翔表示，2024年總統大選副手的政見會和辯論會，可能是自1996直選總統以來，最受期待的一次。但或許因為今天是政見會，這場「金童」、「戰貓」和「大公主」的同台較量，卻沒有預期中精彩。

雖是政見而非辯論會，游梓翔表示，但發言分3輪進行，3人有多回合交叉，單純自說自話是不及格的，特別是緊接在後面發言的人，如果絲毫不回應前面的人提出的具體批評，何必3人同台？自己拿個手機錄一錄丟上網不就好了。

「我認為今天的表現排名，是趙少康、蕭美琴、吳欣盈」。游梓翔表示，趙少康第一輪排在吳欣盈之後，用自己並非最熟悉的閩南語開場，誠意十足，但看得出略為緊張，還一度出現口誤。但是二三輪趙少康完全放開，「戰情室上身」，即席回應對手的發言內容，有誇讚有反擊，幾乎全程脫稿，「金童」的出色辯才果然不是浪得虛名。

游梓翔說，兩場政見會下來，從侯友宜到趙少康，都稱得上是「侯塞雷」了。

他表示，相比起來蕭美琴幾乎全程照著稿子安排的節奏，好在稿子寫的不錯，但蕭美琴連像賴清德一樣，用發言前1分鐘來簡單回應對手都沒做到，這樣當然更為安全，但卻給人閃躲的印象。包括趙少康在蕭美琴之前對民進黨執政提出非常具體的批評，「輪到她，她還是說她要說的」。

游梓翔說，和賴清德一樣，對於8年執政的包袱，蕭美琴同樣是用「自我感覺良好」的方式回應，但這很難推翻6成選民的普遍觀感。直到第三輪蕭美琴才用「要和年輕朋友說幾句話」的方式，承認民進黨的紀律和執政缺失，但這些為什麼只需要對年輕選民說呢？

游梓翔表示，整體上蕭美琴的稿子主打「溫暖」，顯然是刻意說了很多次「中華民國」。對於國籍也有非常強勢明確的回應，但對於趙少康質疑蕭美琴過去為什麼說「我們不再認同自己是中華民國」，蕭美琴還是當做沒聽到。

至於吳欣盈，游梓翔表示，則完全複製了柯P的政見會打法，自己念著數位綠色創新、接軌國際的政見講稿，此種策略的風險是專業或許有餘，但領導格局不足。吳欣盈的發言兩度在剩下數十秒時提前結束，一些語助詞朗讀得有些生硬，看得出非常努力但還有改進空間。

游梓翔表示，因為兩位女性候選人基本都堅守讀稿到底的安全牌，影響了這場政見會的精彩度，辯論會如果還這麼做，就更不能接受了。對自己的政見能脫稿說明，對對手的具體質疑能具體回應，應該是想爭取成為正副總統的人基本要做到的。

趙少康 民進黨 中華民國

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