台副總統候選人政見會 金童、戰貓和大公主較量 學者：沒預期精采

民進黨副總統候選人蕭美琴（左起）、國民黨副總統候選人趙少康、民眾黨副總統候選人吳欣盈，昨在政見發表會過招。（圖：中選會提供）

副總統候選人政見發表會昨晚登場，世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，他認為表現排名依序是國民黨副總統候選人趙少康 、民進黨 副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈。「趙應答如流、蕭打安全牌、吳朗讀己見，選民期待更多的政見交鋒」。

游梓翔表示，2024年總統大選副手的政見會和辯論會，可能是自1996直選總統以來，最受期待的一次。但或許因為今天是政見會，這場「金童」、「戰貓」和「大公主」的同台較量，卻沒有預期中精彩。

雖是政見而非辯論會，游梓翔表示，但發言分3輪進行，3人有多回合交叉，單純自說自話是不及格的，特別是緊接在後面發言的人，如果絲毫不回應前面的人提出的具體批評，何必3人同台？自己拿個手機錄一錄丟上網不就好了。

「我認為今天的表現排名，是趙少康、蕭美琴、吳欣盈」。游梓翔表示，趙少康第一輪排在吳欣盈之後，用自己並非最熟悉的閩南語開場，誠意十足，但看得出略為緊張，還一度出現口誤。但是二三輪趙少康完全放開，「戰情室上身」，即席回應對手的發言內容，有誇讚有反擊，幾乎全程脫稿，「金童」的出色辯才果然不是浪得虛名。

游梓翔說，兩場政見會下來，從侯友宜到趙少康，都稱得上是「侯塞雷」了。

他表示，相比起來蕭美琴幾乎全程照著稿子安排的節奏，好在稿子寫的不錯，但蕭美琴連像賴清德一樣，用發言前1分鐘來簡單回應對手都沒做到，這樣當然更為安全，但卻給人閃躲的印象。包括趙少康在蕭美琴之前對民進黨執政提出非常具體的批評，「輪到她，她還是說她要說的」。

游梓翔說，和賴清德一樣，對於8年執政的包袱，蕭美琴同樣是用「自我感覺良好」的方式回應，但這很難推翻6成選民的普遍觀感。直到第三輪蕭美琴才用「要和年輕朋友說幾句話」的方式，承認民進黨的紀律和執政缺失，但這些為什麼只需要對年輕選民說呢？

游梓翔表示，整體上蕭美琴的稿子主打「溫暖」，顯然是刻意說了很多次「中華民國 」。對於國籍也有非常強勢明確的回應，但對於趙少康質疑蕭美琴過去為什麼說「我們不再認同自己是中華民國」，蕭美琴還是當做沒聽到。

至於吳欣盈，游梓翔表示，則完全複製了柯P的政見會打法，自己念著數位綠色創新、接軌國際的政見講稿，此種策略的風險是專業或許有餘，但領導格局不足。吳欣盈的發言兩度在剩下數十秒時提前結束，一些語助詞朗讀得有些生硬，看得出非常努力但還有改進空間。

游梓翔表示，因為兩位女性候選人基本都堅守讀稿到底的安全牌，影響了這場政見會的精彩度，辯論會如果還這麼做，就更不能接受了。對自己的政見能脫稿說明，對對手的具體質疑能具體回應，應該是想爭取成為正副總統的人基本要做到的。