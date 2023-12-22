「萬安旋風」周日南下屏東 蔣萬安：沒有地方永遠艱困

蔣萬安22日上午到景美現地視察路口行人安全改善工程時受訪。（記者楊正海／攝影）

2024大選倒數21天，台北市長蔣萬安周日將再南下，到曾被高雄前市長韓國瑜 稱「掘地三尺都綠」的屏東輔選。蔣萬安22日上午到景美現地視察路口行人安全改善工程時受訪表示，大家都想，屏東一直以來對國民黨 來說是艱困選區，但他相信這一次有機會翻轉，也沒有什麼地方一定永遠都是艱困的選區。

對於第一次到屏東輔選，蔣萬安說，周日和副市長李四川到屏東輔選，到屏東地方跟鄉親懇託，在選舉最後衝刺階段，希望把握時間到中南部，只要候選人需要，都全力的配合，利用周六、日的時間來協助輔選。

更重要的，大家都想屏東是一直以來，對於國民黨來說是艱困選區，相信這一次是有機會來翻轉，只要大家共同努力，目標一致，在最後衝刺階段，都非常有信心。

蔣萬安表示，會盡最大的力量，沒有什麼克服不了的困難，也沒有什麼地方一定永遠都是艱困選區，有信心這是有機會翻轉的時刻，因為過去到高雄，到其他縣市，看到民眾，大家對於政黨輪替的渴望，以及對於未來充滿了期待，大家都很希望能夠選出理想的候選人帶領這個國家，在國會幫民眾發聲。

有媒體提問，蔣萬安到中南部輔選，對自己政治前途是好的發展？蔣萬安說，他就是協助各候選人，只要有需要，都全力配合，不管是掃市場、直播、品嘗送食，都會全力配合，希望把這股正在上揚的氣勢，延續到1月13號。