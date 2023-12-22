美麗島民調／賴蕭配37.3%、侯康配33.4% 差3.9個百分點

美麗島電子報22日公布最新民調，賴蕭配支持度為37.3%，侯康配以33.4%居次，雙方差距3.9個百分點，柯盈配維持17.7%，持續墊底。（圖：美麗島電子報提供）

美麗島電子報今天公布最新民調 ，賴蕭配支持度為37.3%，侯康配 以33.4%居次，雙方差距3.9個百分點，侯康配持續緊追，柯盈配 支持度較上回持平，維持17.7%，維持墊底。分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在5個百分點內差距，柯盈配維持第三名。

與昨天公布的第94波民調相比，賴蕭配、侯康配雖差距幾乎一樣，但皆呈現走升趨勢。柯盈配則持平，並以超過一個月支持度未超過兩成。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為一波、2024年期間以連續兩日為一波追蹤調查。該次調查時間12月19到21日，為追蹤民調第95波。

民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1470人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.6%。