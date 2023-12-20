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台總統民調 賴蕭、侯康雙雙上揚 維持3.5個百分點差距

記者蔡晉宇／台北21日電
美麗島電子報21日公布最新民調，賴蕭配支持度為36.3%，侯康配以32.8%居次，雙方差距3.5個百分點。（圖：美麗島電子報提供）
美麗島電子報21日公布最新民調，賴蕭配支持度為36.3%，侯康配以32.8%居次，雙方差距3.5個百分點。（圖：美麗島電子報提供）

美麗島電子報今天公布最新民調賴蕭配支持度為36.3%，侯康配以32.8%居次，雙方差距3.5個百分點，持續緊追，柯盈配支持度為17.7%，持續墊底。分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在5個百分點內差距，柯盈配維持第三名。

與昨天公布的第93波民調相比，交叉分析發現，年輕選票出現巨大波動，柯盈配在20到29歲，支持度從38.2%降低到30.0%、30到39歲從37.8%跌到34.6%；侯康配20到29歲、30到39歲分別為17.7%、21.2%；賴蕭配20到29歲、30到39則為34.4%、32.3%。在地區方面，侯康配在新北市、台北市、桃竹苗、基宜花東外島保持領先；賴蕭配則在雲嘉南、高屏有優勢，中彰投則為藍綠55波的態勢。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月18到20日，為追蹤民調第94波。

民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1322人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。

民調 賴蕭配 侯康配

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