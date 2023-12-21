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新聞評論／柯文哲蹭遍歷史人物 哪個是正確人設？

聯合報社論
民眾黨總統候選人柯文哲從政以來屢以歷史人物自況，連雍正和毛澤東他都蹭過。（記者胡經周／攝影）
民眾黨總統候選人柯文哲從政以來屢以歷史人物自況，連雍正和毛澤東他都蹭過。（記者胡經周／攝影）

柯文哲近來屢發狂語，忽而說自己作風像「蔣經國」，忽而稱自己是「進化版的陳定南」，又把民眾黨比喻為「耶穌會」，引發議論。柯文哲從政以來屢以歷史人物自況，連雍正和毛澤東他都蹭過，可見其自我「人設」高大而威武。在攀比歷史人物之餘，柯文哲更應思考的是：這些人物哪位才是當下人民所迫切需要的範式？

柯文哲自比的歷史人物，最早是雍正；後來，他也說自己「以毛澤東為師」。談到兩岸關係，他還曾說自己像清朝的努爾哈赤、多爾袞。去年台北市長選舉，他為民眾黨候選人黃珊珊站台，則說自己像漢高祖劉邦打天下，黃珊珊則可創造「文景之治」。如此葷素不忌地以歷史偉人自喻，當今政壇少見。

柯文哲這些「攀比」，各有不同的目的。例如，說自己如「雍正」，是要強調自己勤政；稱以毛澤東為師，因當時他的主要政敵是國民黨。自稱像劉邦，是要強調自己是「開國之主」，黃珊珊則接棒傳承。類比陳定南，是要強調自己的「還債能力」和「反貪腐」。至於自比「蔣經國」，則是要誇耀自己認真勤政，能夠兌現政治支票。他同時提到蔣經國和陳定南，也是為了沾藍綠陣營的醬油，爭取兩邊支持者。

這些誇口，固符合柯文哲「不斷創造話題」的特質，卻很難禁得起事實檢驗。這些攀比附會，都只是擷取柯文哲自己想要強調的正面印象，但對於這些歷史人物的其他特質或負面爭議，他都略過不提。顯示他對歷史一知半解，或斷章取義。

由此看，這次柯文哲自比為蔣經國、陳定南，把民眾黨形容為「耶穌會」，即更荒謬。陳定南雖有「青天」形象，但他在法務部長任內，「酷吏」性格便表露無遺，這是柯文哲想學的嗎？蔣經國是懷抱大中國情懷的領袖，心心念念推動統一大業，而柯文哲呢？至於自比「耶穌會」，則顯示柯文哲把自己「神格化」的荒謬。事實上，蔣經國、毛澤東、陳定南意識形態上南轅北轍，哪個才是柯文哲的本色？

在柯文哲攀比的諸多人物中，確不乏可堪比擬的事蹟。例如一九四五年國共簽訂「雙十協定」後不久，毛澤東便撕毀協定展開全面叛亂，國共內戰隨之爆發。劉邦也曾撕毀「鴻溝之約」，才簽盟約，轉身就對項羽發動攻擊。這次選戰，本來民眾對「藍白合」期待殷切，但柯文哲簽了六項共識後，隨即翻臉不認。柯文哲的善變，已是全民認證。

不同的是，毛澤東撕毀雙十協定及劉邦背棄鴻溝之約，最後都奪取了天下。但柯文哲撕毀藍白合作，卻讓「在野聯盟」挑戰民進黨的契機流逝，柯文哲和民眾黨非但未能因此獲益，支持度反而掉到三黨之末。民眾對他的失望，由此可見。

以目前的民調看，藍營的「侯康配」不斷追平綠營的「賴蕭配」，但仍有一步之遙；很顯然，柯文哲自行其是，讓「柯盈配」選票分散，才是民眾期待的「政黨輪替」與「下架民進黨」變得艱難的主因。柯文哲口口聲聲說要「政黨輪替」，如今卻可能變成民進黨繼續執政的推手；他再如何狂妄比附歷史人物，又有何用？

如果柯文哲真的有心效法前人，若具有濟世救民的宗教情懷，他更應檢視自己「政黨輪替」的目標，想想耶穌會為社會自我奉獻的情懷，那才是他的初衷。如果他真以蔣經國的「勤政愛民」為念，也該看看蔣經國晚年如何放下一黨之私與權力掌控，一心推動台灣的民主改革。蹭遍歷史人物，若找不到正確的人設，終究是一場空。

柯文哲 蔣經國 民進黨

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