籲賴清德終結台獨黨綱 侯友宜：中華民國憲法是護國神山

國民黨總統候選人侯友宜在政見發表會拿出「賴清德高舉台獨萬歲」的手板。他說，賴清德多次談到和平保台，還提出和平四大支柱，但賴在擔任國大代表時，曾高舉「台獨萬歲」的牌子。（翻攝民視直播）

第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會晚間7時在民視登場，國民黨總統候選人侯友宜 、民進黨 總統候選人賴清德 、民眾黨總統候選人柯文哲首度交鋒。侯友宜在首輪發表將砲火對準執政黨，他強調，這場總統大選是戰爭和平的選擇，中華民國憲法就是兩岸政治上的護國神山，並呼籲賴清德今天公開終結民進黨台獨黨綱。

三位候選人於政見發表會發表政見之時間為30分鐘，分三輪發表政見，每一輪時間10分鐘，依照抽籤順序，發言順序依序為侯友宜、賴清德、柯文哲。

侯友宜致詞時戴上黑框眼鏡，他發動攻勢表示，民進黨執政七年了，人民感受的痛苦已經創十年新高，貧富差距愈來愈大，經濟成長率創14年新低，民進黨執政之下，行政、立法、司法、考試、監察一把抓，一黨專制、弊病叢生、弊案不斷，綠色執政成為貪腐無能的保證。

侯友宜表示，賴清德說2024選舉關鍵是「民主與專制」的選擇，但看起來不是這樣。獨立機關NCC箝制言論自由；轉型正義的促轉會變成清除異己的打手；原本是個小本生意的老闆，發發牢騷就被查水表原本是最高學術殿堂的台大，選校長也遭遇「卡管」的打壓，學術自由受到限制。

侯友宜表示，民進黨政府已成為新威權，難道這就是民進黨的民主嗎？民主需要制衡，否則就會向下沉淪。政黨需要輪替，不然就會一直舞弊，2024年將是台灣除舊佈新的一年。

他問，各位知道今年民眾選出來的代表字是什麼嗎？就是「缺」，缺乏的缺。這是人民最直接的感受，也是最痛苦的經驗，更是民進黨政府無能的證據，無論是缺蛋、缺電、缺水、或是缺工、缺人才，疫情期間缺口罩、缺疫苗、缺藥品、缺快篩。更令人心寒的是，有特定人士一直抱著貪念，大發國難財，形成黑幕重重的弊案，許多弊案都指向是政商勾結。

他承諾，當上總統將在短時間內成立新的特偵組，不分黨派，不論官位多高多大，絕對一案一案查清楚，重建人民對政府的信任。

侯友宜也拿出「賴清德高舉台獨萬歲」的手板。他說，賴清德多次談到和平保台，還提出和平四大支柱，但賴在擔任國大代表時，曾高舉「台獨萬歲」的牌子；擔任台南市長時，在議場連說3次「主張台灣獨立」。5年前賴擔任行政院長，更明確的表示自己是「主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務，都不會改變」，所謂台獨就是正名、制憲、建立「台灣共和國」。

侯友宜說，如今到了要參選總統，賴清德卻硬拗說務實的台獨工作者有定義上的不同，也髮夾彎說沒有所謂的台獨路徑，所以不需要宣布獨立，大家聽到霧煞煞，更加心驚驚，「你是不是因為要騙選票，所以才來掩蓋你的台獨？」

侯友宜說，民進黨政府這些年一邊說要維持現狀，一邊又說兩岸政策已經過時；一邊說要維持兩岸的交流，護照上和國慶日上的中華民國卻愈來愈小。讓人不得不懷疑，「是不是要一步一步走向台獨」，因此在民進黨的執政之下台獨引戰，戰爭的可能性愈來愈高、和平離我們越來越遠、戰爭的威脅越來越大。

侯友宜說，在他領導下的中華民國絕不會在主權上讓步，但是會在尊重現狀的基礎上，創造兩岸的互信與交流，確保兩岸的和平穩定。他遵守中華民國的憲法、堅持台灣的自由民主制度、反對一國兩制，也反對台獨，台灣的未來是由2300萬人民決定。

侯友宜表示，他提出「嚇阻」、「對話」、以及「降低衝突風險」的「3D戰略」，就是要提升台灣自我防衛能力，備戰不引戰，同時要持續兩岸的溝通交流，增加彼此的善意，以有效降低兩岸衝突的風險。他的中間路線才是真正可以遠離衝突的和平路徑，而和平更是國家一切生存發展的基石。

侯友宜說，台積電創辦人張忠謀說，沒有國家安全，我們將失去一切，所以中華民國憲法就是兩岸政治上的護國神山。

侯友宜說，這場總統大選就是「戰爭與和平」的選擇，但戰爭的風險絕不能用賭的，戰爭不能有萬一，和平不是沿街販賣的商品。他去城隍廟，遇到一位媽媽帶著小孩跟我說，絕對不能發生戰爭，連美方都已經公開說不支持台灣獨立，美國也有重量級學者發文呼籲賴清德應該要凍結台獨黨綱。

侯友宜說：「賴清德先生，你說中華民國是個主權獨立的國家，你願意以蒼生為念，在敢在此公開放棄你的台獨主張嗎？你是民進黨的黨主席，是否願意承諾終結民進黨的台獨黨綱？讓全體國人能夠安心，國人在等你的說法。」