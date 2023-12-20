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黑白集／Dcard連續被搜查 仿如納粹來敲門

黑白集
台灣知名社群網站Dcard公司因拒絕提供用戶帳號資料，警方兩度持搜索票赴公司調取資料。（記者余承翰／攝影）
台灣知名社群網站Dcard公司因拒絕提供用戶帳號資料，警方兩度持搜索票赴公司調取資料。（記者余承翰／攝影）

大學生最愛的社群平台Dcard（狄卡）被檢警連續搜查，分別以偵辦「妨害名譽」與「詐欺」為由，要求提供涉案帳號個資與對話。網友譏說「賴皮黨不開心了」，質疑檢警選前大動作辦案，是要製造寒蟬效應。

檢警否認有政治意圖，卻抱怨狄卡態度「很皮」，讓嫌犯利用言論自由匿名犯罪。然而，狄卡要求檢警出具搜索票，不過是比照蔡政府對待臉書等境外業者的調查標準，這很過分嗎？令人好奇的是，臉書也不配合偵辦妨害名譽案，為何檢警單挑狄卡下手，且剛好選在大選前兩周。

司法單位就網路犯罪調取個資，標準不一，而且「內外有別」。對臉書等跨國企業採協議文件，只針對業者母國認定的重案，由刑事局出具搜索票。以妨害名譽案為例，檢警不能從境外平台調個資，因為不算重案；但刑事局憑一紙公文，就要狄卡配合。

政府與境外業者的協議不透明，特別涉及國安及選罷法等個資調取，並無法律規範，也不受監督。對本國業者，政府卻態度鴨霸，隨便一個警分局，就可藉查辦詐騙要求提供用戶數位軌跡。匿名犯罪不可取，但國家機器擅開水表的便門，難道就是正義？

蔡英文四年前敲開狄卡大門，大力爭取年輕選票。而此刻，狄卡的年輕人，卻傳起「當納粹逮捕我時，已無人為我說話」的短詩。

臉書 納粹 蔡英文

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