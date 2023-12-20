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老家違建爭議 賴清德雙標「業力爆發」

記者 李光儀
賴清德老家。（本報資料照片）
賴清德老家。（本報資料照片）

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建問題，從9月中旬開始討論迄今，已經超過三個月，但這幾天卻忽然大爆發，被譏笑是「賴皮寮」，成為網路熱議話題，還成打卡勝地。賴清德和民進黨可能很不服氣，明明是不需立即拆除的「既存違建」，情況更嚴重的所在多有，為何只有賴家「業力爆發」？爭議重點其實不是違建，而是「雙標」。

今年9月中旬，賴清德萬里老家第一次被指控有違建疑慮時，從賴清德到民進黨上下和綠營網路側翼，都態度很強硬。一開始說是外界「搞錯了」，被指有違建的是隔壁賴家親戚的房子，不是賴清德老家。但在一些歷史空拍圖被找出後，卻發現賴清德老家確實可能是違建，但賴清德仍然堅持不認，說自己有繳房屋稅。民進黨的官網甚至做了哏圖，指傳播賴清德老家是違建的是「假訊息」。

相較當時也爆出違建爭議的國民黨、民眾黨人，如柯文哲、黃國昌、廖先翔、張智倫等，都在被指控的第一時間就把自家違建拆除，賴清德卻連是不是違建、有沒有繳稅都說不清楚。無論是感情因素還是過於輕忽，很顯然，賴清德根本沒把這個議題當作一個「必須解決」的問題來看。

但之後的發展，包括「賴皮寮」地標被谷歌下架、邱毅等人到現場並與親綠網紅四叉貓口角、民眾前往打卡「朝聖」遭國安人員驅趕等，都讓話題冷卻不下來。至此，「賴皮寮」已經從一個趣味話題，變成重要的選戰議題了。

網路鄉民的參戰，讓賴清德有被「標籤化」之虞，而他擔任行政院長時的「功德院」風波，又再度浮現在人民腦海。這背後，正凸顯民進黨執政這幾年最被詬病的濫權、自以為是和「雙標」。賴清德被貼上「小丑式」的賴皮寮標籤，恐怕很難洗掉。

賴清德 民進黨 國民黨

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