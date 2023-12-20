新聞評論／綠能蟑螂惹怨 蔡英文竟拿台積當擋箭牌

民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安（左）爆出，北上替賴清德（右）輔選後，入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅，位於萬華的「力麒御品」。（本報資料照片）

蔡總統的能源政策備受批評，除電力結構配置扭曲，光電和風電的開發有太多利益集團介入，一再爆發官員貪瀆舞弊。蔡英文 對這些問題毫無檢討，最近她在輔選時竟說，發展綠能 是全球趨勢，「排斥綠能，就是排斥台積電 」。這種推諉態度，不僅簡化問題，不當地祭出台積電當政府錯誤政策的擋箭牌，更是大錯特錯。

距離明年五二○卸任，蔡總統的任期只剩下五個月。她任內的許多錯誤政策，除了能源轉型失靈，包括濫用特別預算、胡亂動用補貼、搞壞兩岸關係、打壓言論自由、官箴敗壞及司法不公等，一堆爛攤子都將留給下任總統承擔。這些問題的核心癥結，都在使用「短期手段」遮掩問題，讓各類問題「長期化」。也因此，下任總統僅靠四年恐怕都難以收拾。此際，蔡總統還有心情把積弊重重的綠能說得那麼輕鬆，顯然嚴重低估了選民的判斷能力。

蔡英文說「排斥綠能，就是排斥台積電」，短短一句話，就犯了三項錯誤。第一，沒有人排斥綠能，人們不滿的是綠能產業中四處橫行的蟑螂。第二，「綠能」和「台積電」不能畫上等號。台積電的運作確實需要大量綠能，以符合其企業形象及全球標準；但是，台積電也不希望用被貪官髒手汙染過的「不乾不淨」綠能。第三，台積電聲稱，該公司只購買了台灣所有綠電的「四到五趴」；蔡總統把護國神山當成自己錯誤政策的擋箭牌，未免有欠光明磊落。

綠能發電投資龐大，效益卻明顯不足，這是民眾擔憂之所在。以風電為例，到2025年，政府共將投入1.75兆元（台幣，下同，約558.2億美元）興建離岸風機；光電方面，至少是6000億元；至於儲能設備，一年即將近1000億元。蔡政府提出能源轉型政策時，把綠能的前景說得天花亂墜，宣稱2025要達到20％；但八年過去，目前的綠能占比卻仍不到一成。經濟部被迫下修綠能未來目標為15％，仍不知何時才能達標。這種「眼高手低」的政策效率，難道不需要檢討？

綠能發電砸大錢投資，但因為政府缺乏經驗，制訂的遊戲規則設計欠佳，導致綠電價格高昂無比；也因此，最後也只能賣給台積電這類高所得企業。更令人扼腕的是，由於綠電的經營涉及政府的各類特許，往往只有政商背景強大的企業能夠取得，因而使得其間弊端叢生。例如，掌管地方發照的都發局官員就能上下其手，或者收賄，甚至接受性招待，縱放黑金橫行剝削霸凌農漁土地，破壞生態。賴清德的本命區台南，被稱為「光電浩劫黑鄉」，不正因此而來？

地方官員濫權，並不是綠電的主要禍根；民進黨高層人物的穿梭助勢，才是最大惡瘤。先前，擔任雲豹集團董事長的賴勁麟，就是新潮流公職人員轉進商界的最佳代表，他又身兼18家子公司董事長，就是為包山包海，將綠能產業及周邊事業的「肥水」一網打盡。近日，民眾黨不分區立委候選人黃國昌爆料，「聯合再生」能源公司董事和獨董都是綠營近親人士，它打著「綠能國家隊」的招牌，在取得政府評選的光電案場承租權後，短短半年即違反承諾將整個公司股權賣光，當即套利2.63億元入袋。試問，民進黨有這麼便捷的「籌資」管道，還需要為選舉募款嗎？