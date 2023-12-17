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侯友宜陸戰雙北掃街固票 賴清德空戰操作綠白棄保

記者屈彥辰、程平、張曼蘋、葉德正、蔡晉宇、吳淑玲／台北17日電
國民黨總統候選人侯友宜（左四）16日為台北市立委候選人羅智強（右四）等立委候選人站台，呼籲支持者為侯康配多拉票。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨總統候選人侯友宜（左四）16日為台北市立委候選人羅智強（右四）等立委候選人站台，呼籲支持者為侯康配多拉票。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨總統候選人侯友宜連日深入南台灣衝票，昨回防北台灣陪同國民黨台北市立委候選人造勢，再趕赴新北掃街固樁。民進黨總統候選人賴清德今回防本命區台南，鐵人行程排滿滿，將替台南立委候選人林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、賴惠員站台，還要跟林俊憲到多間廟宇參香。林俊憲的選區也是賴任立委時的選區，堪稱「本命區中的本命區」，具指標意義，象徵賴在台南衝最高票的決心。

針對民進黨批評侯口口聲聲說辦黑金卻只是作秀，侯表示，他這輩子懲奸除惡，對違法亂紀的事情從未手軟過，呼籲民進黨不要到選舉，抹紅不夠又要來抹黑，台灣人眼睛雪亮，他對壞事絕不放過。

新北競總主委蔣根煌表示，競辦對侯友宜最後衝刺已有規畫，新北為侯的本命區，能拚當然要盡量拚，除昨天回防，接下來12月19日的全國體育會也將在新北大型造勢，陸續與立委候選人掃街，展現母雞氣勢，全力鞏固票倉。

侯友宜昨陪北市立委候選人王鴻薇等人在南京公寓市場掃街，再為立委候選人羅智強站台，稱羅與他一樣，熱愛中華民國。

短暫回防北台灣後，侯將繼續衝刺南台灣選票，預計再深入民進黨總統候選人賴清德台南大本營。上屆總統大選時，爭取連任的蔡英文總統在台南拿下約78萬票，當時的國民黨總統候選人韓國瑜僅得約33萬票。但去年九合一大選藍綠差距拉近，台南市長黃偉哲僅以約43萬票小勝對手謝龍介，雙方差距約4萬5000票，得票率只差五個百分點。

侯競辦組織副召集人謝龍介表示，侯友宜透過勤走多接觸，要找回去年市長選舉時選民的感動，雖然很難讓藍綠得票縮小到去年差距，但以藍綠得票差距縮小到十個百分點以內為努力目標。

選戰進入最後不到一個月，兼任賴清德台南市競選總部主任委員的台南市長黃偉哲表示，民進黨總統候選人賴清德選前之夜確定「一南一北」，北部在新北板橋和國民黨總統候選人侯友宜「尬場」，南部就在自己的本命區，地點已確定要在海安路封街舉辦，目標是2萬人打底。

民進黨南部輔選幹部指出，過去賴幾次選戰，在這個選區開票，都是突破七成的水準，這次能不能大勝到這程度，至今還有疑慮，賴清德在選前做此安排，凸顯出危機意識。

賴蕭配持續加強陸戰固票以外，空戰民進黨採取「打趙（趙少康）、韓（韓國瑜），友柯（柯文哲）」策略，目標定位在選戰末期棄保發酵，要綠白之間棄保，而非藍白，盼拉回流失的中間、年輕選民。

民進黨 賴清德 侯友宜

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