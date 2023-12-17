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黑白集／只提還錢不談舉債 蔡英文大言不慚

黑白集
蔡英文大言不慚已還債8000億元台幣，卻不提光是五項重大特別預算就舉債達2兆5000億元台幣。（本報資料照片）
蔡英文大言不慚已還債8000億元台幣，卻不提光是五項重大特別預算就舉債達2兆5000億元台幣。（本報資料照片）

八年前，離總統大位一步之遙的蔡英文，批評當時馬英九總統的元旦文告，表示自己絕對不要做「數字總統」，如果只看見數字，沒看見人民的感受，就是令人失望的政府。八年後，行將卸任的蔡總統，面對大撒幣的批評，不但引用多項數據辯解，更說她已還債8000億元（台幣，下同，約255億美元），大言不慚「我有本錢，沒有債留子孫」。

蔡英文只談還錢、不談借錢的話術，自有學者專家拆穿。例如，還錢其實是法定義務，有高稅收自須多還錢；尤其光是五項重大特別預算就舉債達2兆5000億元，這種無視財政紀律的撒幣，豈止債留子孫，根本是掏空台灣根基。

人民為何對蔡英文的「本錢」無感？因為她並未讓人民實質受惠。主計總處公布判斷分配平均程度的吉尼係數13年來最高、每戶所得差距倍數11年來最大、個人所得差距八年來最高，正是「貧者愈貧、富者愈富」，就連主計長都坦言「政府責任大」。

更諷刺的是，政府有錢了，人民什麼都缺，而且物價年增率連27個月逾2%，肉、蛋、米、麵等重要民生物資上漲達22％。人民生活愈來愈難過，半數青年達不到繳稅門檻，綠色官商卻是賺得缽盆飽滿。

人民繳的稅金，絕不是執政者撒幣的「本錢」；蔡英文早已變成當年那個她所討厭的人，人民只能用選票收回她的「本錢」。

蔡英文 馬英九 預算

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