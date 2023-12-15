「相信賴清德蕭美琴會做得比我好」 蔡英文問台下怎沒鼓掌？

蔡英文到高雄市三鳳宮參香，對在場支持者細數任內政績。(記者劉學聖／攝影)

蔡英文 台北時間16日上午到高雄市三鳳宮參香，為黨籍立委候選人李昆澤站台，並親解何謂「蔡英文路線」，指她卸任後，有些事情只做一半，相信賴清德 和蕭美琴會做得比她好，因全場掌聲稀落，她笑問，「為何你們都沒鼓掌啦」，後再強調，他們兩個一定會做得比她更好，掌聲才此起彼落。

蔡英文今天上午9時10分許在黨籍立委候選人李昆澤陪同下，到高雄市三民區著名的三鳳宮參香，不少綠營死忠支持者得知總統要來，爭相擠在廟宇一睹總統真面目，見蔡英文現身，還有英粉大喊「我愛你」。

蔡英文致詞細數政績，不忘拉攏勞工 票，強調現階段勞保需改革，得先將財務做好，結束任期前，她一定會要將勞保財務做好，因有上千萬名勞工，勞保年金改革時，她2020年放200億，現在加到3000億，這就是照顧勞工，讓大家退休無顧之憂。

蔡英文搬出任內「潛艦國造」政績，指船廠在這裡（高雄），現在連潛艦都造出來了，潛艦是歷代總統要做的，買不到、做不成，但在她任內做出來了，她對國軍有信心，將來要造8艘，守護台灣。

對於何謂「蔡英文路線？」她親自解答，指她一步一步讓台灣更強大，讓台灣韌性更強，和人民在一起把國家建設好，這條路要繼續走下去，但有些事情她只做一半，後面還要有人接，很多人說要走蔡英文路線，這就是蔡英文路線。

蔡英文指出，要銜接的人，就是共同創造蔡英文路線的人接最好，她問在場支持者「那是誰？」眾人異口同聲喊，「賴清德」。

蔡英文強調，認同蔡英文路線的參與者，就是最好的接班人，她相信賴清德和蕭美琴會做得比她更好，語畢現場掌聲稀稀落落，蔡英文還笑問，「為何你們都沒鼓掌啦」，後再一次重申「他們兩個一定會做得比我更好啦」，要高雄人拿出氣魄，衝破上次她總統大選在高雄拿下的百萬票及得票率63%。