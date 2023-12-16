我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

挺郭張榮味首度現身挺侯 「會請郭台銘臨門一腳助侯」

記者陳雅玲、蔡維斌／雲林16日電
國民黨總統候選人侯友宜（右二）15日在前雲林縣長張榮味（右）的陪同下，前往斗南順安宮參拜。(記者黃仲裕／攝影)
國民黨總統候選人侯友宜（右二）15日在前雲林縣長張榮味（右）的陪同下，前往斗南順安宮參拜。(記者黃仲裕／攝影)

國民黨總統候選人侯友宜昨天南下雲林掃街拜票，過去公開挺鴻海創辦人郭台銘的雲林縣前縣長張榮味，昨也現身力挺侯友宜，此舉象徵藍營在雲林已成功整合，也拉高藍軍士氣。張榮味並表示，會以誠懇的心請郭董來挺侯，「郭的臨門一腳，相信對侯有相當大的幫助」。

侯友宜昨天陪同立委候選人丁學忠、邱良閱掃街拜票，侯批民進黨賴清德高舉台獨萬歲，是務實的台獨工作者，要選舉才高喊中華民國，就像先前說非核家園，選舉到了就說核電要備援，變來變去、騙來騙去，都在騙台灣人民的選票，人民要看清楚民進黨的選舉招數，大家不要再被騙了。

民眾黨總統候選人柯文哲曾表示郭台銘會挺會贏的人，媒體昨詢問侯是否有信心獲得郭台銘的力挺？侯僅表示，希望團結所有盼望政黨輪替的朋友及力量，他這段時間全台跑，看到國民黨立委選情愈來愈熱絡，支持者愈來愈踴躍，大家都很有信心，國民黨背負著人民期待政黨輪替的力量，相信國民黨立委席次一定能過半。

侯友宜車隊下午前往斗南鎮拜票，張榮味在車隊尚未抵達順安宮前就已在廟前等候，待侯車隊抵達，張榮味驅前握手迎接，當一行人在廟埕廣場合照時，原本侯友宜與張榮味中間隔著張麗善，隨後在媒體要求下，張榮味與張麗善換位子站到侯旁邊。

張榮味表示，現在大家對侯友宜印象都很好，侯是很適合擔任總統的人選，甚至提出的政績符合人民期待，看到每個地方都已動起來支持侯友宜，他會全力支持。

至今郭台銘尚未表態支持哪位總統候選人，媒體詢問張榮味是否會邀請郭董挺侯，張回應還沒跟郭提起，因郭台銘現在出國，這些事等郭台銘回國後自己回答。至於是否居間牽線？張榮味說，他會用很誠懇的心請郭董來挺侯友宜，因郭台銘是一個很重要的角色，郭的臨門一腳，相信對侯有相當大的幫助。

侯友宜對張榮味相挺也表達謝意，侯說，剩下最後一哩路，大家一定要一步步往前走，集中選票打贏最後勝利。針對外界質疑侯沒有主見，會被副總統候選人趙少康拖著走，張榮味說，實際上侯友宜本身是有主張的人，他覺得侯相當有勇氣，縱使過程忍辱負重，是要完成大局的人。

侯友宜 郭台銘 國民黨

上一則

棄保若發酵 賴侯僅差2個百分點 中時民調：誤差範圍內

下一則

新聞眼／陸戰略…優勢產品輸台 促融促統

延伸閱讀

南台陸戰開打 侯友宜車隊直搗高雄 賴清德安排屏東掃街

南台陸戰開打 侯友宜車隊直搗高雄 賴清德安排屏東掃街
前親信：賴清德知情2010台南議長賄選 侯友宜：出來說清楚

前親信：賴清德知情2010台南議長賄選 侯友宜：出來說清楚
國民黨「南侯北趙」戰略 要阻斷賴蕭「南票北補」意圖

國民黨「南侯北趙」戰略 要阻斷賴蕭「南票北補」意圖
教育政策座談 藍白出席 賴營獨缺席挨轟

教育政策座談 藍白出席 賴營獨缺席挨轟

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅