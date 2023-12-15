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余天消失在賴清德造勢場 媒體人稱跟不分區名單有關

記者林縉明／新北15日電
民進黨立委余天傳因未列民進黨不分區名單，在選前衝刺階段缺席綠營造勢場。（本報資料照片）
民進黨立委余天傳因未列民進黨不分區名單，在選前衝刺階段缺席綠營造勢場。（本報資料照片）

選戰進入倒數階段，媒體人黃揚明昨天在臉書發文指出，擔任民進黨總統候選人賴清德新北競總主委余天，已經好一陣子沒有出現在造勢場，為什麼余天在衝刺階段神隱，當然與民進黨的不分區名單有關，成為賴蕭配的隱憂。

余天最近一次公開現身民進黨大型造勢與賴清德同台，是11月4日他到板橋第一運動場出席新北競總成立造勢大會。前天賴清德新北競總舉辦「新北市黃金周造勢擴大動員會議」，余天同樣缺席會議，由總幹事吳秉叡代理主持。而余天的臉書也同樣久未更新。

被視為民進黨輔選大將的余天，為什麼突然神隱？黃揚明表示，當然與民進黨的不分區名單有關。余天今年初就已決定不再連任，決定交棒給議員李坤城，余天也毫不避諱自己想轉戰不分區念頭，8月、10月都在與賴清德同框的場合公開表態爭取，但賴並沒有給他任何承諾，11月4日新北競總成立那天，余天演講時還特別提及自己「報名」不分區，因此請支持者把政黨票投給民進黨。

黃揚明說，沒想到，11月15日民進黨中執會通過的不分區名單，余天完全不在名單內。且事前黨內沒人先和余溝通，這讓余天相當失望，退出輔選行列。甚至新北綠營還一度傳出余天有意辭去賴新北競辦主委、有意退黨等傳言。

黃揚明稱，據了解，地方對余天消極輔選的態度很傷腦筋，也透過管道告知賴清德，因此賴清德日前曾致電余天，安撫其情緒並允諾讓余天先休息一下。

黃揚明表示，眼看藍軍地方派系陸續歸隊，組織越來越穩固；民進黨輔選幹部當然希望余天加入輔選行列，但解鈴還需繫鈴人，余天過去在造勢場合的拿手輔選歌曲「母親ㄟ名叫台灣」，能否在選前再次重現綠營造勢場再次傳唱，可能得看賴清德拆彈的技巧是否得宜。

針對黃揚明的論述，截至今天上午尚未取得余天回應。

民進黨 賴清德 臉書

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