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趙少康與政大生對談 宣示推內閣制「否則辭副總統」

台灣新聞組／台北14日電
國民黨副總統候選人趙少康13日晚上參加「政治進入大學2.0青年與副總統候選人座談」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。（本報資料照片）
國民黨副總統候選人趙少康13日晚上參加「政治進入大學2.0青年與副總統候選人座談」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。（本報資料照片）

民進黨副總統候選人蕭美琴後，國民黨副總統候選人趙少康昨天也踏入政大校園。面對學生提問，趙少康宣示自己推動內閣制的決心，更當場喊出當選後若不推動內閣制，即辭職副總統，引發台下學生一陣歡呼。

政大演講現場，學生舉手提問情況相當踴躍。趙少康表示，他離開國民黨30年，跟國民黨總統候選人侯友宜一樣，皆非傳統認為「ＬＫＫ」的國民黨。趙也力撇親中標籤表示，他赴陸時，曾直言他不喜歡共產黨，更沒有以公職身分接觸過大陸政治人物。

趙少康說，他喜不喜歡不重要，美國總統拜登喜不喜歡大陸國家主席習近平也不重要，兩岸之間還是得溝通，兩岸之間最重要的是和平不打仗；台灣也可跟大陸表態不獨立，但大陸要給台灣什麼？「大陸一窮二白時，什麼都不懂時，都是台商幫忙。」

趙少康質疑，民進黨成天批國民黨自喪台灣主權，但民進黨執政八年，多了什麼主權？前總統馬英九執政，丟了什麼主權？他也認為，不應畏懼大陸統戰，應積極讓對岸看見台灣優點，讓大陸也想實施台灣制度。

此外，國民黨總統候選人侯友宜掃街開跑，昨天連趕澎湖、高雄，陪同黨籍立委候選人造勢。國民黨主席朱立倫昨在中常會指出，自從「侯康配」成形後藍軍士氣大振，國民黨每天都有做內參滾動式民調，昨天已經來到黃金交叉，領先民進黨「賴蕭配」0.8個百分點，國民黨將持續戰戰兢兢，在年輕族群及南部選票更努力，爭取支持。

朱立倫指出，國民黨弱點很明顯，就在20到40歲年輕族群，目前在北北基、桃竹苗、中彰投民調都是領先的，可是雲嘉南、高高屏都明顯落後，必須要翻轉、必須要改變；國民黨要持續努力，必須要在未來的一個月翻轉南台灣。

國民黨 趙少康 民進黨

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