新聞評論／反中「武器化」 綠的「百憂解」難解百姓憂

2024大選，國民黨選戰主軸之一是「戰爭與和平」，藍營猛攻民進黨總統參選人賴清德「務實台獨」形象與作為，恐引發兩岸戰事，圖為漢光演習。 (本報資料照片)

柯文哲 支持度漸邊緣化，總統選情又回到藍綠對決態勢。藍營這次選舉主打「戰爭與和平」的選擇，綠營則頻拋紅帽回敬。最詭異的是柯文哲，他不僅改口自白「深綠」並轉而「抹紅」國民黨，使選戰陷入一團混亂。選舉論述若僅局限於兩岸關係，而缺乏對國家前景的深度剖析，缺乏對社會議題的特殊關注，只會使選民感到倦怠。因此，藍營務必在年輕族群有感的議題上多加開拓。

對藍營而言，「和」與「戰」的訴求當然是個有力的召喚；隨著美國對賴清德 台獨傾向的質疑，這一點已愈發明確。問題是，歷次藍綠對決都在兩岸議題上拉鋸，互相消損而未見分明，選民對於類似口水戰已相當厭煩。尤其，經民進黨 16年執政的反中教育洗腦，年輕世代對兩岸關係的認知已遠不同於上一世代，藍綠再繼續口號式的叫陣未必有用。

觀察最近民進黨的反中論調，除了違反常識與人權價值，更到了「武器化」的地步。彷彿把誰貼上一個「中」字，即可剝奪其人格，將對方打入地獄。例如，陸配徐春鶯因為打過紅領巾，唱過小紅歌，被貶得一文不值。例如，近日批判「無恥課綱」而備受矚目的北一女教師區桂芝，她今年7月曾赴港參加「台陸港澳中華傳統文化研習班」立即被「起底」，彷彿參加文化研習是什麼十惡不赦的罪狀。相對的，名列民進黨不分區前茅的黑熊學院院長沈伯洋赴烏克蘭考察，因自詡學到新的作戰方式，即被綠營捧為英雄。民進黨好於引戰而怯於和平交流，由此愈發可證其矛盾

再看賴清德，他身為總統候選人發言卻毫無邏輯更刻意渲染，扭曲到可怕的地步。例如，民眾正憂心北京取消ECFA會影響台灣經濟，他卻火上加油大唱反服貿。他在造勢場上發放百元（台幣，下同，約3.18美元）便當，卻說若開放服貿會有5000萬中國人湧來台灣，賣便當可能才80元，那台灣生意怎麼做？事實上，根據服貿的投資門檻與條件，投資20萬美元只能派兩人來台，何來5000萬人登台？對消費者而言，80元便當豈非更多一選擇？何況，台灣若要加入CPTPP，由於貿易規範講求的是對等，所有的貿易壁壘都得拆除；我們必須對所有簽約國開放市場，何止是對中國大陸？

反中意識形態被「武器化」的結果，就會出現這類無腦、愚昧的攻擊，彷彿只要抹紅對方，自己即立於不敗的道德制高點，可以無限制地向對方丟石頭。甚至，不論自己多麼言行不一、貪腐敗德，都能拋諸腦後。最近的柯文哲正處於這類矛盾反覆的情境，他先前被民進黨批評走「親中路線」，他自己也反批綠營「用身體親中舔共」；但最近選情告急，他竟開始自稱「本質深綠」，說要走「小英路線」，並公開抹紅「侯康配」走的是傾中路線。他的做法，則被賴清德譏為「政治投機」。

領導的是標榜「白色」的民眾黨，柯文哲到頭來卻得掏出內心的「深綠」來固樁，矛盾又可悲。這點，與他被綠營批「親中」、自己卻抹紅藍營親中一樣，都是中了「反中武器化」的毒，吸毒者繼而變成了毒販。至於什麼是「綠」及「深綠」，柯文哲和賴清德又有多少認知？若如賴清德所說，深綠是一種對國家方向的信仰、對民主政體的堅持、對土地熱愛的堅定不移；試問，藍營的信仰價值不也是如此？差別只在，藍營更強調手段的調和，而賴清德卻更易招致災難。

柯文哲臨陣「刷綠」與賴清德的隱色改口，都把綠色當成政治「百憂解」。但你們很方便，百姓卻不解憂啊！