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黑白集／昔喊政黨退出 今淪一黨校園

黑白集

國民黨副總統候選人趙少康受邀到新竹與大學生對談，但清大、陽明交大以「行政中立」為由，拒絕出借場地。更可議的是，學生向民間經營的竹科生活館、商旅業者洽談，有的同意後反悔，有的已讀不回。因租不到場地，活動只好取消。

無獨有偶，趙少康到東華大學演講，也被迫改到校外「宮廟」舉辦，東華學生會還具名抗議。這比起賴清德到海洋大學演講，由校長陪同「護駕」並打斷學生發問，待遇簡直不可同日而語。

清大等校以「行政中立」為由拒絕趙少康，根本站不住腳，因為根本還未到「法定選舉期間」。銓敘部早已函示，只要沒有宣傳、造勢、穿背心等選舉行為，候選人應邀到校園參加活動並無不可。清大等校不是無知，就是受到壓力或急於表態。

對於外界的質疑，清大等校回稱「標準一致」，但果真如此嗎？民進黨挾執政優勢將手伸進校園，早不是新聞，根本無需再以演講、座談名義造勢。東華學生會擋趙少康，或海大校長護航賴清德，都是例證。

更重要的原因是，民進黨在青年選票占有優勢，國民黨則仍待努力；若放任趙少康進校園活動，就是給國民黨迎頭趕上的機會。說得更直白些，民進黨曾高呼「政黨退出校園」，結果是把校園當成民進黨專屬禁臠，校園是民進黨獨占空間。

民進黨 趙少康 國民黨

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