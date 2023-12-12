侯友宜國防、外交政見 ：打造可嚇阻戰力 睦鄰擴至印太

侯康「做你靠山」 國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞（右二）為「侯康配」抽中3號，口號為「總統票投三，做你的靠山」。(記者黃義書／攝影)

第16任總統、副總統競選號次確定後，國民黨參選人侯友宜 昨公布國防外交政見。國防以「強健國防、嚇阻戰爭」原則，提出四項目標，打造精銳、善戰、靈活的國軍；外交則以「堅韌外交、印太睦鄰、平等互利、民主永續」為原則，提出三項主張。

國防政見部分，首先是「國家安全戰略藍圖」。為維繫台海安定與印太地區穩定，侯友宜提出「嚇阻、對話、降低風險」的「3D戰略」，並於就職十個月內公布「中華民國 國家安全戰略」，將3D戰略具體化。

其次是「志願役百億加薪方案」。估計每年增約106億元(台幣，下同，約3.3億萬美元)，其中「戰鬥加給」增67億元、「志願役加給」增39億元，志願役每月最多加薪萬元。同時精進義務役入伍流程，減少役男入伍前等候當兵的時間，並讓民間專長與服役結合。而為提高軍人榮譽，九三軍人節改成「全民敬軍節」，全台放假敬軍。

另外，將建立和自由民主國家同盟戰時聯通機制，除了美國之外，也會和印太地區夥伴在情資分享上共同面對及合作，「設立專業城鎮戰訓練基地，地面城鎮作戰，我們還是要面對。」

他也將成立行政院防衛動員委員會改進軍事教育，並深化與美國軍事交流，也將透過十大建設打造可恃嚇阻戰力，發展不易被偵測且難以反制之不對稱戰力；除了大幅提升視距外接戰能力、接戰效率與殺傷效果，也將提升無人機與反無人機能力。

國防預算 則依威脅程度增加，威脅愈大，增幅愈大；也將持續推動潛艦國造等水下不對稱作戰能力。

外交政見方面，侯友宜表示，將啟動「睦鄰外交」，從新南向國家擴展到印太國家，與美國及其盟邦並肩，強化台灣與印太連結；成立行政院印太願景辦公室與國家級印太區域研究智庫，以民主提升外交。另外，成立跨部會「國際合作發展會報」，任內發布「國際合作發展產業白皮書」。

侯友宜批評，民進黨「鎖國外交」無力無能，不僅邦交國斷了9國、剩下13國，削弱國際支持及地位，也無法善用國際組織解決爭端。

賴蕭「美德雙全」 民進黨副總統候選人蕭美琴（前排右三）為「賴蕭配」抽中2號，稱「美德雙全，穩健向前」。(記者黃義書／攝影)