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韓國瑜金句又來了 不捨她「像過年臘肉被吊起來打」

記者賴香珊／南投10日電
國民黨立委馬文君（左）在南投草屯成立競選總部，同黨不分區立委候選人韓國瑜（右）打頭陣為她站台。（記者賴香珊／攝影）
國民黨立委馬文君（左）在南投草屯成立競選總部，同黨不分區立委候選人韓國瑜（右）打頭陣為她站台。（記者賴香珊／攝影）

國民黨立委馬文君今在南投草屯成立競選總部，黨提名下屆不分區立委排名第一的韓國瑜打頭陣為她站台，再吐金句稱「民進黨執政不力，找個人吊在那，像一串過年臘肉不斷猛打」，才能獲得選票，並指馬文君的潛艦、違建爭議，是因為她擋人財路。

韓國瑜一上就開馬文君玩笑，稱馬文君是現在全台背最大黑鍋的人，他了解這種痛苦，「民進黨執政不力，就要找一個人吊在那裡，像一串過年的臘肉去打她，打、打、打，把她打」，打完以後才能獲得選票。

之後，韓國瑜話鋒一轉，他說「會笑的女人這一生運氣不會很差」，4年前他選總統，馬文君站在他身旁，白白的、笑瞇瞇，她木造房子住了30多年，從來也沒有人打她，4年前她也住在裡面，為什麼現在要打，很簡單就是她擋人財路。

他指出，全世界最好的潛水艇，美國賣到澳洲120億（台幣，下同），台灣卻是一艘造價500億，一艘是人家潛水艇的3倍，還要做8艘4000億，馬文君在立法院難道不該問，問了得罪人，4年之後，民進黨全部打她，選完後，他保證又沒事了。

韓國瑜也幫馬文君掛保證，他說，她的房子完全合法，且已收到國產署公文指沒有不法，公文都來了，但綠營還在打馬，還會一直打到1月13日，就跟他選總統，岳父的砂石場被挖，結果乾乾淨淨，他喊話鄉親，選舉奧步一定不能再上當。

韓也提到，南投很多農產品，東西要賣出去，馬文君能跟縣長許淑華搭配，侯友宜當選更將開放大陸觀光客，結合台中、彰化、苗栗，並讓國道六號打通中央山脈，上接花蓮、下接台東，要求行政院趕快規畫全台高鐵，南投發展絕對不得了。

國民黨立委馬文君（左）今在南投草屯成立競選總部，同黨不分區立委候選人韓國瑜（右）...
國民黨立委馬文君（左）今在南投草屯成立競選總部，同黨不分區立委候選人韓國瑜（右）打頭陣為她站台。（記者賴香珊／攝影）

韓國瑜 民進黨 澳洲

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