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黑白集／台灣連新生兒也缺 要從哪裡進口？

黑白集
台灣新生兒去年僅13.9萬人，今年還會更少。(本報資料照片)
台灣新生兒去年僅13.9萬人，今年還會更少。(本報資料照片)

2023年度代表字，選出的是「缺」字。其後，依序為蛋、詐、困、盪、亂、轉、茫、變、盼。除了第10名的「盼」，其餘幾乎都是負面字意，說出了台灣民眾普遍不好過的心情。

「缺」字能勾動人們的認同，不是沒原因的。大家立馬能說出缺蛋、缺藥、缺錢、缺水、缺安全感等各種生活上的不足。企業界擔心的缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」已喊了多年，目前都還在缺；只是政府不解決，大家也都喊累了。

上面所說的，都只是物質層面的缺。但是，台灣在精神層次的缺，恐怕更嚴重。例如，我們的政府施政愈來愈缺公平與正義，我們的官員行事愈來愈缺廉恥與品德，我們的政治愈來愈缺民主與誠信，我們的社會愈來愈缺共識與和諧，我們的國家前景愈來愈缺安定和繁榮。這些「缺」，已非一個「年度字」所能道盡，它們都隨著國家共同體的分化而日漸硬化了。

此外，台灣還有一些「缺」更令人擔心。例如，台灣嚴重缺新生兒，去年僅13.9萬人，今年還會更少。台灣年輕人缺乏結婚的意願，20到44歲的年輕人超過5成未婚，其中男性更高達6成。這種缺，絕不是政府發放補貼或津貼所能解決。

缺蛋可以從巴西進口，缺工可以從印尼印度進口。但如果缺的是下一代，我們要從哪裡進口？

印度 巴西 印尼

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