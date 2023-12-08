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「空照圖比對」 黃國昌：賴清德老家新建物逃稅

記者林縉明、丘采薇╱台北8日電
民眾黨不分區立委參選人黃國昌7日針對民進黨總統參選人賴清德萬里建物問題，拿出空照圖比對。(記者陳正興／攝影)
民眾黨不分區立委參選人黃國昌7日針對民進黨總統參選人賴清德萬里建物問題，拿出空照圖比對。(記者陳正興／攝影)

民眾黨不分區立委參選人黃國昌昨天舉出多張空照圖，質疑民進黨總統參選人賴清德萬里老家，是2003年興建完成的建物，絕非改建工寮；且該建物20年未繳過房屋稅外，賴清德2007年8月取得，也未曾財產申報，違反公職人員財產申報法。

黃國昌指出，根據1992年10月31日空照圖，當時尚未出現賴清德老家兩層建物，絕對沒有需要改建工寮或建物存在；1996年6月24日系增建物沒有工寮或老舊建物；2003年8月9日空照圖，原本三排建築旁被清空，系增建物出現；2005年空照圖清楚看到建物完工，旁邊花園也都興建出來。

黃稱，礦業用地有工寮是事實，但當時存在工寮根本不是這棟，這棟建物是後來出資興建，時間在賴清德擔任立委期間。該兩層建物基地所有權變更歷程，2004年2月時是一位李姓所有權人，同年4月透過買賣變成賴清德母親，2007年8月透過分割贈與變成賴清德，2011年再透過贈與給賴清德的兒子，該兩層建物存在以來，賴從未納財產申報過。

針對黃國昌的指控，賴辦發言人郭雅慧說，黃國昌曾是該選區選出的立委，沒有協助在地解決問題，不去理解詳細法理脈絡，為區域內弱勢民眾解決問題，卻為了個人的選舉利益，惡意用片面資訊，操作風向且不實指控，實在令人遺憾。

賴清德 民進黨

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