韓國瑜不捨施明德 「見現在的民進黨會掉淚」

國民黨首席不分區立委參選人韓國瑜（左三）6日到台中市替北區、北屯區立法委員參選人黃健豪（左二）站台。（記者黃寅／攝影）

國民黨首席不分區立委參選人韓國瑜 傍晚到台中市替北區、北屯區立法委員參選人黃健豪站台。他舉住進加護病房的民進黨 前主席施明德說，他為了民進黨和黨外運動被關了20多年，就是為了台灣的民主，民進黨的創黨黨員看到現在的民進黨，會掉眼淚啊，因為你已失去了理想，忘了人民對你的託負，忘了台灣社會正面臨什麼危機，該如何來突破。

韓國瑜說，民進黨的執政傷了多少人的心，當年支持民進黨的人，平心而論是有道理，30多年前的民進黨清廉、勤政、愛鄉土，他們勇敢改革、成立民進黨，有的被抓去坐牢、關起來，有的妻離子散，他們敢向那個時代的政治環境挑戰，他到現在都還很佩服，但是現在看看，民進黨的創黨黨員後悔不後悔？

他想勸民進黨現在的官員，如果要賺錢，請去做生意，要賺錢、撈錢，請不要待在政府單位，選上了應該要造福老百姓，不是當了總統、部長、立法委員、縣市長，在那裡大撈特撈，你去做生意嘛，不要汙染政治。

韓國瑜說，一個立法委員退休 ，竟可以當18家公司的董事長，這是什麼世界啊！然後全部拿政府的標案。台灣的民主是全世界華人可以驕傲的，欣賞我們的，為什麼要汙染政治呢？

他說，台灣社會的發展，未來有許多辛苦的路，希望有英明的政府帶領著我們，趨吉避凶。我們要讓台灣愈走愈溫暖、愈走愈安全、愈走愈和諧快樂。我們一定要避開危險，這是需要有英明腦袋的領導者，而且要有無私的胸懷，帶領著台灣。但是民進黨執政這8年，貪汙腐敗真是到了無法無天。