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喊了7年 最低工資法選前拚三讀

台灣新聞組／台北7日電
蔡總統承諾的「最低工資法」草案，延宕七年多，7日立法院朝野協商，有望8日三讀通過。圖為美食街工作的勞工。〈記者陳正興／攝影）
蔡總統承諾的「最低工資法」草案，延宕七年多，7日立法院朝野協商，有望8日三讀通過。圖為美食街工作的勞工。〈記者陳正興／攝影）

立法院會期進入倒數，蔡英文總統2016年提出的政見「最低工資法」有望完成立法，立法院長游錫堃7日將召集黨團協商，拚明天三讀。勞動部長許銘春昨表示，最低工資法經與勞資雙方及各界對話，政院版本草案能順利接軌原本基本工資機制，且是勞資雙方可接受的版本，盼朝野各委員、黨團支持，讓最低工資法早日通過。

工總表示，一貫立場都是希望最低工資可以入法，入法後未來也能有真正的審議機制，不要像過去勞資談判的時候好像在喊價，但最後還是政府說了算，這就失去制度的意義。

最低工資法喊了7年多，行政院今年9月底才將草案送至立法院審查，最低工資法已排入8日院會議程，民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，現在只有保留4條條文，如果在野黨仍然認為爭議過大，那就直接送院會表決，希望趕快凝聚全院共識，早日順利三讀通過。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，制定最低工資法是蔡總統政見，卻一拖再拖，拖到選舉到了，行政院才把這案子丟出來。立法院這會期主要是審預算，最後一個會期才心不甘情不願的丟出來。民眾黨立院黨團副總召賴香伶指出，行政院版基本工資調整，連續4年算法不同，沒有公式，擔心最後淪為喊價式的修法，蔡政府執政7年多，才在民進黨總統參選人賴清德一聲令下，行政院版本10天內就送到立法院。

賴香伶說，行政院長陳建仁不敢定奪，要等賴清德要求，擔心總統政見選後跳票，憂心賴清德在選戰中，無法承擔對勞工有承諾、沒做法、沒立法的罵名，因此在本屆會期剩下不到一個月的時間，才把版本送進立法院。

民眾黨團、時代力量黨團昨提出相關立法訴求與主張。時代力量黨團提出四大主張，包括勞資學三方人數應相同、工資漲幅應反映消費者物價指數（CPI）、研究報告應事前公開，還有違法廠商不得參加政府採購。

賴清德 民進黨 基本工資

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