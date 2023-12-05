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邱顯智爆民進黨立委參選人林志潔論文 涉抄襲學生51％

記者林銘翰、王駿杰／台北5日電
時代力量立委邱顯智（左）昨天在立法院舉行「一魚兩吃，還是一稿兩用？林志潔教授升等論文竟大幅複製貼上指導學生碩士論文」記者會，說明接獲檢舉，民進黨新竹市立委參選人林志潔身為於2016年申請教授升等送審的參考著作中，竟有大幅複製貼上早於該著作出版之指導學生碩士論文的情形。（記者林伯東／攝影）
時代力量立委邱顯智（左）昨天在立法院舉行「一魚兩吃，還是一稿兩用？林志潔教授升等論文竟大幅複製貼上指導學生碩士論文」記者會，說明接獲檢舉，民進黨新竹市立委參選人林志潔身為於2016年申請教授升等送審的參考著作中，竟有大幅複製貼上早於該著作出版之指導學生碩士論文的情形。（記者林伯東／攝影）

時代力量立委邱顯智昨天舉行記者會指出，民進黨新竹市立委參選人林志潔在2016年申請教授升等送審的參考著作，大幅複製貼上早在該著作出版前的指導學生碩士論文內容，呼籲教育部立即介入調查。林志潔昨回應，邱以烏龍爆料方式，牽連優秀的畢業學生和法律同道，身為律師，選擇用選舉操作對他人進行抹黑，令人遺憾。

邱顯智昨天在立法院舉行記者會指出，他的辦公室近期接獲檢舉，陽明交通大學科法所特聘教授林志潔在2013年11月出版的期刊論文，與同年9月出版的共同指導張姓學生碩士論文，有許多內容高度雷同。經過比對軟體初步分析，兩篇相似度高達51％。

律師曾威凱說明，兩篇論文從研究問題、多處論證、研究結論到引註都高度雷同，很多地方幾乎是完全複製貼上。

林志潔解釋，她所寫的「內線交易實際知悉要件與心證門檻」一文，是當時國科會研究計畫案「面對財經犯罪」的研究範圍之一，該文她是唯一且實際作者。張姓學生為科技部研究案的研究助理，她完成文章後於2013年投稿月旦法學，後經審查與修改，於當年11月號刊登，文內也有感謝張同學協助蒐集整理資料。

張同學於2013年暑假期間以「內線交易可罰性基礎及現行規範效果分析─賽局論為中心」為主題完成論文，其在論文中特別提到本文關於內線交易的見解，多處參考她「內線交易實際知悉要件舉證與心證門檻」一文，並說明該文是在審查出版中，所以暫時無法引註確切的期刊刊號、年月和頁數。

林志潔也表示，她於2015年6月提出升等，該文章列為參考著作，邱顯智所指的文章並無所謂一魚兩吃的問題。

無黨籍竹市立委參選人柯美蘭昨晚指出，林志潔的說明，完全沒有解釋兩人著作中為什麼「大量引用且一字不改」的疑慮，身為學者又是立委參選人，林有出來說明清楚的義務。

教育部 民進黨

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