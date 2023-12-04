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盧秀燕任蔡壁如競總主委幫站台 避與柯文哲同框

記者游振昇、陳秋雲／台中4日電
台中市長盧秀燕3日出席民眾黨立委參選人蔡壁如競總成立大會，還率國民黨立委參選人到場力挺。在盧等藍營人士離去後，民眾黨總統參選人柯文哲（圖）才到場。（記者葉信菉／攝影）
台中市長盧秀燕3日出席民眾黨立委參選人蔡壁如競總成立大會，還率國民黨立委參選人到場力挺。在盧等藍營人士離去後，民眾黨總統參選人柯文哲（圖）才到場。（記者葉信菉／攝影）

民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如昨成立競選總部，藍白總統選舉雖分道揚鑣，但台中市長盧秀燕接下競總主委，昨還率國民黨立委參選人到場力挺；不過，盧秀燕不僅謹守「柯盧不同台、不巧遇」紅線，昨天造勢場合未與民眾黨總統參選人柯文哲同框、不穿民眾黨背心，國民黨立委及參選人也全數迴避，連柯文哲的空椅子也被移開，凸顯大選在前，國民黨堅壁清野及分寸拿捏。

盧秀燕與蔡壁如總部在活動前就有默契，「不能讓盧秀燕為難」。盧致詞時說，她擔任蔡壁如志工，不是為哪個政黨，是為了台中、台灣更好。

盧秀燕昨率國民黨立委參選人廖偉翔、林家興為蔡壁如站台，比表定時間提早15分鐘，9時45分就抵達會場，蔡壁如與民眾黨台中市黨部主委、議員江和樹一路陪同。盧致詞表示，台中是藍白合示範區，立委選舉對國家發展、城市發展重要，台中市需要更強有力的立委，代表人民到中央，要守人民健康、顧教育，蔡壁如是最好人選。

盧秀燕說，她和蔡壁如是好朋友，相挺不只是私人交情，不是為了哪個黨，是為了讓台中更好、台灣更好，希望海線可以換「新菜」，替民眾服務，且有三個理由：第一蔡當過台北首都市長辦公室主任，也當過立委，對城市發展有辦法串聯地方、中央資源；第二，蔡壁如醫護出身，重視民眾健康，蔡反空汙、反萊豬、反核食，在中央強力監督，不會讓進口巴西蛋混合蛋液，不會讓中火只增氣不拆煤。

第三，六都只有一位女市長，台中重視教育，需要有更多女性從政發聲，讓女性、媽媽進入國會，蔡壁如會爭取更多預算，前瞻預算、計畫型預算。

盧秀燕致詞和受訪後約10時10分離場，她說，要趕去台東幫忙輔選。11時，柯文哲到達時，藍營小雞已全退場。柯一上台就說，蔡壁如到台中參選時，團隊只有四人，感謝盧秀燕為蔡壁如介紹人脈、解決很多困難，希望蔡壁如能到立法院，與盧秀燕攜手合作，台中第一選區已從大幅落後，到目前已呈五五波。

國民黨 預算 柯文哲

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