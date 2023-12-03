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蕭美琴曾放棄中華民國國籍？ 藍議員提1疑點要民進黨說清楚

記者洪子凱／台北3日電
民進黨副總統參選人蕭美琴（中）遭國民黨議員王欣儀質疑，蕭曾有台灣國籍放棄後又再回復，不具有參選資格，要民進黨說清楚。（本報資料照片）
民進黨副總統參選人蕭美琴（中）遭國民黨議員王欣儀質疑，蕭曾有台灣國籍放棄後又再回復，不具有參選資格，要民進黨說清楚。（本報資料照片）

民眾黨副總統參選人吳欣盈國籍爭議，引發各界討論，近日網路上有出現傳聞民進黨副總統參選人蕭美琴也具有「雙重國籍」，不過隨即被否認，但國民黨議員王欣儀卻指出，蕭美琴在2000年時沒有台灣身分證直到2002年才申請，但過去蕭在台灣念完書才出國，質疑曾有中華民國國籍，後來放棄又再回復，不具參選資格，呼籲民進黨針對此事盡速給國人一個交代。

近日副總統參選人國籍爭議持續延燒，網路上便傳出蕭美琴具有雙重國籍，引發不少討論，賴辦則出面駁斥，聲稱蕭早在2002年放棄美國籍。事實查核中心經過查證也表示，根據美國政府官網2002年7月22日公布放棄美國國籍名單有「Hsiao Bi-Khim」，中間名為Louise，剛好與蕭美琴英文拼音及英文名相同，傳言為「錯誤」訊息。

王欣儀質疑，蕭美琴2000年擔任總統府顧問時因只有華僑護照，當時未放棄美國籍，直到2002年擔任立委才放棄辦了中華民國身分證，但蕭從小在台南讀書分別念了台南師專附小、後甲國中、台南女中，後才去美國如果屬實，她就讀這些台灣學校時，照理應該曾有中華民國國籍才對，除非是以「外僑」身分就讀。

王欣儀說，根據「總統副總統選舉罷免法」的規定，回復國籍，一樣不得參選副總統，但民進黨只澄清蕭在2002年放棄美國籍，卻完全沒有對回復國籍的問題釋疑，「要參選副總統的人，對這樣最根本的法律問題，拿出證據，說清楚講明白，很難嗎？」

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