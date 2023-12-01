評／拿「台灣前途決議文」掩飾台獨 24年老招還在騙

民進黨總統參選人賴清德。（本報系資料照片）

美國三位學者聯名建議民進黨 總統參選人賴清德 ，若當選應考慮凍結台獨黨綱。賴競總總督導卓榮泰回應表示，「台灣前途決議文」已清楚說明，台灣是主權獨立的國家，名字叫做中華民國 。只不過，24年前民進黨在制定「台灣前途決議文」時，黨內就質疑，承認中華民國只是為了一次選舉改變，沒想到過了近1/4個世紀了，民進黨還在用這招選舉伎倆。

國民黨副總統參選人趙少康問賴清德：「敢不敢廢掉台獨黨綱」。民進黨發言人張志豪批評，這是國民黨為了自身的選舉利益，砲口向內，配合中共傷害台灣的國家主權。沒想到三位研究台海議題的美國學者也聯名刊文建議賴清德凍結台獨黨綱，卓榮泰則搬出「台灣前途決議文」表示，決議文已清楚告訴全世界，台灣是主權獨立的國家，名字叫做中華民國。

卓榮泰會這樣說，主要是基於「台灣前途決議文」說明欄中「台灣，固然依目前憲法稱為中華民國」這句話。只不過，1999年民進黨會在「台獨黨綱」之外再制定「台灣前途決議文」，主要的推動者是為參與2000年總統大選的陳水扁，用「依目前憲法稱為中華民國」這句話讓民進黨向中間靠攏一些，好爭取中間選票，其實骨子裡還是台獨，不過就是用話術騙選票。

當時民進黨內在討論的過程中並非沒有雜音，時任國大代表的湯火聖就質疑，台灣前途決議文是民進黨為了兩千年大選做的豪賭，但民進黨不是只有一年、二年，還要長久下去，為了一次選舉改變，不符合政黨永續經營原則。因此，為避免外界誤解民進黨已放棄台獨主張，說明中才另增國號彈性使用原則「對外，我國不再堅持使用中華民國」這樣的陳述。

且依據民進黨的「台獨黨綱」，主張「藉由公投獨立建國，制定新憲，使法政體系符合台灣社會現實」，並強調「台灣共和國及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定」；但現在賴清德卻說，「沒有所謂的獨立路徑，現在的國名、憲法上的名字就是中華民國，沒有另外更改國家名字的情況，會繼續推動總統蔡英文以中華民國（台灣）來稱呼的方式。」理想明顯向現實妥協。

24年前民進黨為了選舉，可以用話術間接承認中華民國以爭取中間選票，沒想到時至今日，身為民進黨主席的賴清德，同樣為了選舉，在不得罪台獨基本教義派的前提下，又搬出「台灣前途決議文」來遮掩「台獨黨綱」，繼續騙選票的伎倆。賴清德的作法，說好聽是基於台灣社會現實，實則卻是為權力出賣良心。