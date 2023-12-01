接受紐時專訪 蔡英文：台灣半導體鏈無可取代

蔡英文總統接受「紐約時報」視訊專訪。(影片截圖)

蔡英文總統表示，台灣的晶片 製造對全球至關重要，目前將一些晶片製造移至海外，是協助友盟國家建立供應鏈 韌性。她強調，台灣的價值不僅在半導體製造，而是其他地方無法重建或取代我們的半導體生態系，因此，其他地方無法取代台灣的產能以及產業的重要性。

總統府昨（30）日公開蔡總統日前以視訊方式接受紐約時報 「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪的問答實錄，回答台美關係、兩岸關係及半導體產業等議題。

對於台灣的半導體產業，蔡總統表示，目前將一些晶片製造移至美國的作法是協助友盟國家建立供應鏈韌性，同時也能運用美國現有的資源，特別是人力資源和人才。

她指出，台灣的價值不僅在於半導體製造，而是其他地方無法重建或取代的半導體生態系。因此，「我們相當有信心，其他地方無法取代台灣的產能以及產業的重要性」。

針對台灣產業的供應鏈優勢，蔡總統強調，由於在中國大陸經商比以前更具風險，西方企業可能希望在亞太區域尋找替代或額外的地點，「我們歡迎外商加深與台灣的連結」。全球已經意識到供應鏈韌性的重要性，而具韌性及安全的供應鏈是強健經濟的支柱，台灣在這方面可以發揮極大的價值。