我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

接受紐時專訪 蔡英文：台灣半導體鏈無可取代

記者楊文琪／台北1日電
蔡英文總統接受「紐約時報」視訊專訪。(影片截圖)
蔡英文總統接受「紐約時報」視訊專訪。(影片截圖)

蔡英文總統表示，台灣的晶片製造對全球至關重要，目前將一些晶片製造移至海外，是協助友盟國家建立供應鏈韌性。她強調，台灣的價值不僅在半導體製造，而是其他地方無法重建或取代我們的半導體生態系，因此，其他地方無法取代台灣的產能以及產業的重要性。

總統府昨（30）日公開蔡總統日前以視訊方式接受紐約時報「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪的問答實錄，回答台美關係、兩岸關係及半導體產業等議題。

對於台灣的半導體產業，蔡總統表示，目前將一些晶片製造移至美國的作法是協助友盟國家建立供應鏈韌性，同時也能運用美國現有的資源，特別是人力資源和人才。

她指出，台灣的價值不僅在於半導體製造，而是其他地方無法重建或取代的半導體生態系。因此，「我們相當有信心，其他地方無法取代台灣的產能以及產業的重要性」。

針對台灣產業的供應鏈優勢，蔡總統強調，由於在中國大陸經商比以前更具風險，西方企業可能希望在亞太區域尋找替代或額外的地點，「我們歡迎外商加深與台灣的連結」。全球已經意識到供應鏈韌性的重要性，而具韌性及安全的供應鏈是強健經濟的支柱，台灣在這方面可以發揮極大的價值。

供應鏈 晶片 紐約時報

上一則

「向海致敬」4年 金門海廢未減 65億淨海如打水漂 

下一則

侯辦公布賴團隊桃花榜 「信賴台灣」變「性lie台灣」

延伸閱讀

駁國民黨批一黨獨大 蔡英文：每天鋪天蓋地批評我們

駁國民黨批一黨獨大 蔡英文：每天鋪天蓋地批評我們
美國移回晶片生產 蔡英文：台灣半導體生態系無法取代

美國移回晶片生產 蔡英文：台灣半導體生態系無法取代
紐時交易錄峰會／蔡英文：中國面臨內部挑戰 不是考慮犯台時機

紐時交易錄峰會／蔡英文：中國面臨內部挑戰 不是考慮犯台時機
蔡英文：中國面臨內部難題 目前不太可能犯台

蔡英文：中國面臨內部難題 目前不太可能犯台

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷