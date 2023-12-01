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民眾黨基層焦慮：吳欣盈若雙重國籍 總統都沒得選

記者林麗玉、戴永華、江婉儀、劉懿萱、曾增勳／台北1日電
民眾黨副總統參選人吳欣盈的國籍問題，引發黨內基層焦慮。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨副總統參選人吳欣盈的國籍問題，引發黨內基層焦慮。（記者葉信菉／攝影）

民眾黨副總統參選人吳欣盈雙重國籍疑慮延燒，民眾黨基層焦慮表示，吳欣盈若不講清楚國籍，恐影響民眾黨總統參選人柯文哲及立委選情，若有違法，「2024總統這一局不用玩，直接就下課了」；黨內也有人說，相信不會因國籍問題讓總統都沒得選，一定是「三腳督」。針對嗆聲記者風波，黨內可能派人去當吳欣盈的「戳戳妹」，隨時提醒。

外界質疑吳是否放棄美國籍，民眾黨新北市立委參選人李有宜說，外國文化較重視個人隱私，吳可能也有這樣的想法，她去年也在臉書宣布放棄美國籍，吳若公開、攤開來說也無妨，也能讓支持者安心。民眾黨新北市議員陳世軒說，吳當立委是需要受到中選會的檢視，且吳也針對國籍部分解釋清楚，並沒有任何問題。

但也有黨內小雞憂心，吳欣盈的國籍問題其實是法律議題，事關重大，「別忘了，之前就曾經有李慶安事件」，如果真有問題，就是選舉裡最嚴重的事。吳的國籍問題，上任不分區立委時就已處理，應該是藍綠兩黨，選戰打到沒有東西打，才猛攻擊吳欣盈這一點，中選會也會審查，外界不用這麼急。

至於吳欣盈國籍問題是否影響選情？民眾黨文山區立委參選人張其祿表示，現在就是勤跑基層，做好自己該做的事，努力拚勝選。民眾黨宜蘭立委參選人陳琬惠表示，相信吳欣盈在從事公職時就已經放棄雙重國籍，而且中選會也會審，最後還是會有三組總統人選，這些事件對宜蘭的選情沒有影響，她還是繼續努力拚。

對於小雞焦慮，民眾黨北市黨部主委林國成表示，相較於藍綠兩黨，柯文哲的選戰是「窮人打法」，因民眾黨資源有限，幾位不分區立委轉戰地方選戰的參選人都很辛苦，現在民眾黨就是積極爭取年輕票、游離票，選舉大家都要有新招數，民眾黨的選舉不靠錢堆出來，尤其許多年輕人相當支持這個理念，尤其藍綠動員一場下來就要上千萬台幣，這也是民眾黨做不到的。

林國成坦言，現在選戰只剩最後40多天，看到藍綠兩黨，區域立委參選人的確會有無力感，但民眾黨還是有相當多年輕人支持，願意當義工背著宣傳氣球幫忙造勢，大家就是希望能改變選舉文化。

柯文哲 氣球 隱私

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