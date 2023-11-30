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買副手？趙少康：柯文哲要講清楚 國民黨哪有2億美元

台灣新聞組╱台北30日電
趙少康29日「監工」板橋競選看板，受訪時被問到柯文哲的2億美元，強調絕對不是國民黨，絕對不是侯友宜。(記者張曼蘋／攝影)
趙少康29日「監工」板橋競選看板，受訪時被問到柯文哲的2億美元，強調絕對不是國民黨，絕對不是侯友宜。(記者張曼蘋／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲日前爆料，藍白協商期間，有人開價2億美元要他當副手；柯辦發言人陳智菡更稱，消息來源國民黨也很清楚。柯文哲28日晚面對媒體詢問低調不願多談，只說不是郭台銘，郭台銘不會出錢，還叫媒體不要再問了。國民黨副總統參選人趙少康說，要講就講到底，「國民黨自己一窮二白，有什麼2億美金嗎？」

趙少康29日受訪時被問到柯文哲的2億美元，他說，柯講出這些話就要收尾，不能像潛艦國造召集人黃曙光一樣，說有立委為了蠅頭小利去煩他，讓大家猜來猜去，「要講就要負責的講到底」，柯文哲說的2億美金，是60億台幣耶，「哇那到底是誰？還扯出是國民黨放話，那國民黨是誰？國民黨自己一窮二白，搞成這樣，有什麼2億美金嗎？」

陳智菡29日接受網路節目專訪表示，不是鴻海創辦人郭台銘，是一位曾在國民黨擔任過中央跟地方蠻高層級的官員，介紹阿拉斯加眾議員助理，真人有名有姓，一兩個月前拜會民眾黨，但她認為，這是國民黨的干擾戰術。

根據「鏡新聞」報導，這名掮客疑似為余姓華僑，是透過選哲之友會秘書長鄭榮城牽線，但鄭否認。中央投資股份有限公司29日發出聲明指出，經詳查相關資料，「余金寶」從未任職過中投公司，意外曝光余姓華僑全名。

至於陳智菡影射國民黨，趙少康說，大家也不會相信國民黨有什麼本事，國民黨現在選舉經費也很困難，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、他、侯辦執行長金溥聰都在為經費傷腦筋，「根本就沒有錢了，巧婦難為無米之炊，今年選舉是非常差的情況，2億台幣都沒有了，還2億美金」。

國民黨 柯文哲 郭台銘

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