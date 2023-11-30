查吳欣盈國籍？柯批政府失職：好笑！當立委逾一年才查

柯文哲到新竹縣湖口下鄉，第一站就到顯聖宮參拜，並與妹妹柯美蘭同台。（記者黃羿馨／攝影）

民眾黨副總統參選人吳欣盈被質疑有雙重國籍，外交部說要查吳欣盈的國籍，民眾黨總統參選人柯文哲 今天表示，這就更好笑了，在國籍法當中，當立委不能有雙重國籍，她都已經當超過一年了，現在才在查，中央政府完全失職嗎？非常奇怪。

柯文哲今天到新竹縣湖口下鄉，第一站就到顯聖宮參拜，並與妹妹柯美蘭同台。吳欣盈昨天晚上立委賴香伶在平鎮舉辦第一場問政說明會，受訪時，記者問舅舅許顯榮爆料吳參選未與家族溝通，「當副手跟家人討論嗎」？吳突然用中英和台語怒嗆說，「妳當記者有問爸媽嗎？」

柯文哲今天緩頰此事，他表示吳欣盈在美國、英國受過教育 ，比較強調自主意識，因此媒體問她說「要來參選副總統，有否問過家人的意見？」當然對她來說，這個題目很奇怪，以她的背景來說，會覺得說為什麼還要回去詢問，「以她表達的方式，應該是還好。」

針對外交部要查吳欣盈的國籍問題，柯文哲直言，這更好笑了，在國籍法當中，當立委不能有雙重國籍，她都已經當超過一年了，現在才在查，中央政府完全失職嗎？非常奇怪。