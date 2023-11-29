2億美元掮客是誰？柯文哲避談人名 僅回「愈扯愈多」

柯文哲到新竹縣湖口下鄉，第一站就到顯聖宮參拜，並與妹妹柯美蘭同台。（記者黃羿馨／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲 日前爆料在藍白整合中，有人開價2億美元要他擔任副總統參選人，引發熱議，柯文哲今天再度回應此事已翻頁，他認真思考台灣未來，避談公布人名。針對外界傳出民眾黨被封殺下鄉行程難排？柯文哲直言，選舉中會面臨各種出招，民眾黨太講究正直、誠信，問題是別人沒有在講正直、誠信。

柯文哲今天到新竹縣湖口下鄉，第一站就到顯聖宮參拜，並與妹妹柯美蘭同台，隨後就到市場掃街拜票，有水果攤商送出鳳梨祝福他當選順利。

針對國民黨 立委參選人、新北市議員葉元之指出，「季將軍」不是國民黨黃復興黨部主委季麟連，而是陳水扁執政時前的「冀泰來」將軍。柯文哲回應時，先嘆了一口氣，隨後表示，那一頁就翻過去了，過程中騙子、掮客、中間人一大堆，事情過去就過去了，他還是認真思考台灣的未來。

現場媒體追問，有名嘴質疑2014年柯文哲曾提到連勝文 拿了財團3億元，是否又是同樣事件的翻版？會公布這些人的姓名嗎？柯文哲回應「連勝文他家哪需人跟人拿3億？他自己就夠了。」若有人去告發，就告發處理，對他來說，終究是文化的不同。