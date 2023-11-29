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新聞眼／綠又打抗中牌 選民還會埋單？

記者 屈彥辰
2019年的總統大選，民進黨高舉「抗中保台」旗幟，去年九合一選舉，綠營也打抗中保台牌，民進黨選戰後期還訴求要選民「為台灣挺身而出」。(本報資料照片)
2019年的總統大選，民進黨高舉「抗中保台」旗幟，去年九合一選舉，綠營也打抗中保台牌，民進黨選戰後期還訴求要選民「為台灣挺身而出」。(本報資料照片)

國民黨總統參選人侯友宜提出當選後開放陸生赴台就學就業，重啟兩岸經濟合作架構協議（ECFA）談判，民進黨立刻展開攻勢，除了民進黨立委林楚茵以「中國狼」形容侯，其餘綠營人士也跟進圍剿。然而，正當台灣受疫情所害，經濟亟待爬起的此刻，2020總統大選非常有效的「抗中保台牌」，多數選民還會埋單？

2020年抗中牌重創國民黨選情，但時空因素已然不同。如今，沒有中國大陸國家主席習近平提出「一國兩制，台灣方案」，沒有時任高雄市長韓國瑜進入中聯辦，也沒有香港反送中事件。這些「沒有」，將使民進黨抗中牌效果大打折扣。

再者，上次總統大選的首投族，年齡已臻24、25，歷經社會磨練、現實的洗禮，思考變得務實，雖未必投給國民黨，豈會再次遭民進黨操弄仇中情緒？

此次大選巧遇台灣經濟大環境放緩，藍綠分屬兩種極端，一是和陸務實、民生經濟為重，另一是抗中幻想、意識形態為上。倘是疫情前，又有利於恐中情緒滋生萌芽的外部要素，「抗中牌」或許操弄空間；但此次大選是台灣民眾經歷疫情期間的蕭條，部分行業、產品失去大陸市場，一切情況將民眾拉回現實的關鍵選舉，畢竟「人民窮怕了」。

綠營如欲強推抗中老把戲，選民不僅未必埋單，甚至不無反彈；從藍白合計支持度近5、6成，即可見出端倪。綠營與其故技重施，倒不如在政見上，正面對決。

民進黨 疫情 國民黨

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