馬英九：倫敦政經學院已公布蔡英文博士論文不存在

前總統馬英九26日到豐原，為台中市立委參選人江啟臣成立總部助講。（記者游振昇／攝影）

前總統馬英九 昨天到台中市豐原區為立委參選人江啟臣助講說，最近許多民進黨 政治人物，從新竹市長、基隆前市長和桃園前市長都涉及學術倫理案，更重要的是總統蔡英文 女士論文有問題，最近倫敦政經學院已正式公布，在該學院沒有蔡總統的論文，代表她的論文是不存在的。

馬英九說，他競選連任總統時對手就是蔡英文，他到歐洲和倫敦政經學院演講，她反而沒去，而是去倫敦一個很小的學校，這很奇怪，因為倫敦政經學院是她母校，為何不去，讓人有點懷疑，最近事情發生，他才知道，她根本不是此學校畢業。馬英九說，蔡總統的問題比前新竹市長林智堅更嚴重，他說蔡總統應該早出來面對，讓事情可澄清，就算沒有這個學位，還是要做誠信的人。

馬英九對民進黨砲火猛烈，他說民進黨執政逆行倒施，民主倒退，民主被壓制，能源政策躁進，多次缺電斷電，暴力犯罪和詐騙案大量增加，他問大家，能再忍受這樣政府嗎？

對於馬英九稱蔡英文論文有問題，總統府發言人林聿禪表示，蔡總統經過嚴謹程序取得倫敦政經學院博士學位是鐵一般的事實，校方官方網頁可輕易查詢到相關資訊，府方已多次駁斥，遺憾馬英九為了選舉利益竟無視事實與品格公然說謊。

林聿禪指出，無論是蔡總統的博士學位，或是2011年6月拜會倫敦政經學院的行程，凡有基本數位能力的現代人，都可以經由上網輕鬆查到正確訊息，馬英九以一位前任總統的地位，若因助選而選擇造謠，將令人感到相當的遺憾。