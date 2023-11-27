我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

馬英九：倫敦政經學院已公布蔡英文博士論文不存在

記者游振昇、丘采薇／台北27日電
前總統馬英九26日到豐原，為台中市立委參選人江啟臣成立總部助講。（記者游振昇／攝影）
前總統馬英九26日到豐原，為台中市立委參選人江啟臣成立總部助講。（記者游振昇／攝影）

前總統馬英九昨天到台中市豐原區為立委參選人江啟臣助講說，最近許多民進黨政治人物，從新竹市長、基隆前市長和桃園前市長都涉及學術倫理案，更重要的是總統蔡英文女士論文有問題，最近倫敦政經學院已正式公布，在該學院沒有蔡總統的論文，代表她的論文是不存在的。

馬英九說，他競選連任總統時對手就是蔡英文，他到歐洲和倫敦政經學院演講，她反而沒去，而是去倫敦一個很小的學校，這很奇怪，因為倫敦政經學院是她母校，為何不去，讓人有點懷疑，最近事情發生，他才知道，她根本不是此學校畢業。馬英九說，蔡總統的問題比前新竹市長林智堅更嚴重，他說蔡總統應該早出來面對，讓事情可澄清，就算沒有這個學位，還是要做誠信的人。

馬英九對民進黨砲火猛烈，他說民進黨執政逆行倒施，民主倒退，民主被壓制，能源政策躁進，多次缺電斷電，暴力犯罪和詐騙案大量增加，他問大家，能再忍受這樣政府嗎？

對於馬英九稱蔡英文論文有問題，總統府發言人林聿禪表示，蔡總統經過嚴謹程序取得倫敦政經學院博士學位是鐵一般的事實，校方官方網頁可輕易查詢到相關資訊，府方已多次駁斥，遺憾馬英九為了選舉利益竟無視事實與品格公然說謊。

林聿禪指出，無論是蔡總統的博士學位，或是2011年6月拜會倫敦政經學院的行程，凡有基本數位能力的現代人，都可以經由上網輕鬆查到正確訊息，馬英九以一位前任總統的地位，若因助選而選擇造謠，將令人感到相當的遺憾。

馬英九 蔡英文 民進黨

上一則

大陸黴漿菌延燒 估台灣明年初流行 加強機場發燒篩檢

下一則

侯友宜、賴清德陸戰互攻鐵票區 柯文哲：藍綠一起打我

延伸閱讀

馬英九稱蔡英文論文不存在 台總統府：為選舉利益說謊

馬英九稱蔡英文論文不存在 台總統府：為選舉利益說謊
蕭美琴：美信任蔡 賴沿續路線

蕭美琴：美信任蔡 賴沿續路線
美國網紅YouTuber訪台7回 備攝影集送蔡英文

美國網紅YouTuber訪台7回 備攝影集送蔡英文
藍白合3方會談 無法達成共識各自離場

藍白合3方會談 無法達成共識各自離場

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」