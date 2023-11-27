侯友宜、賴清德陸戰互攻鐵票區 柯文哲：藍綠一起打我
藍綠總統參選人昨天分別前往對方鐵票區造勢，國民黨總統參選人侯友宜在台南批民進黨總統參選人賴清德支持台獨。賴清德在花蓮與台東站台，稱賴蕭配會守護台灣主權。神隱一日的民眾黨總統參選人柯文哲與青年對談時說，現在就是藍綠一起打他。
侯：自己得到美陸信任
本報系聯合報報導，侯友宜昨上午在台中批賴清德對台獨立場口是心非，晚間在台南再提種電弊端和爐渣案。侯說，大家都知道賴支持台獨，不要口是心非，選舉就變成「和平保台」，有本事就撕下台獨黨綱，不要貼別人「親中賣台」標籤。侯表示只有自己得到美國、大陸信任，能用生命保護台灣。
侯友宜昨也和副手趙少康等人到台南造勢，入場受到支持者熱烈歡迎，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、嘉義市長黃敏惠等人都到場，侯陣營估算現場擠進3萬人。
賴：不走回「一中」老路
賴清德昨天與副手蕭美琴一同前往花東造勢，賴指出，現在台灣面臨中國和國際社會許多挑戰，不能亂也禁不起試驗，一定要穩健向前行，須選擇真正可以團結人民的「賴蕭配」。
賴清德說，過去七年在蔡英文總統領導下，世界看見並上架台灣。明年總統選舉會決定台灣是否堅持民主自由，還是要向專制勢力妥協，走回「一中」老路，此時更需要帶領台灣持續走入國際、迎向未來的候選人。
柯：在野看好度我最高
柯文哲24日登記參選後，26日首度有公開行程。柯表示，如從看好度來看，當然還是賴清德最高，不過如扣掉賴那組的話，「在野目前還是我的看好度最高」。柯文哲說，現在就是藍綠一起在打他，不過有時候「皮球是這樣，打得愈用力，反彈愈強」。
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