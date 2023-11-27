侯友宜、賴清德陸戰互攻鐵票區 柯文哲：藍綠一起打我

國民黨總統參選人侯友宜26日到台南造勢，批民進黨總統參選人賴清德的台獨立場口是心非。（記者劉學聖／攝影）

藍綠總統參選人昨天分別前往對方鐵票區造勢，國民黨總統參選人侯友宜 在台南批民進黨總統參選人賴清德 支持台獨。賴清德在花蓮與台東站台，稱賴蕭配會守護台灣主權。神隱一日的民眾黨總統參選人柯文哲 與青年對談時說，現在就是藍綠一起打他。

侯：自己得到美陸信任

本報系聯合報報導，侯友宜昨上午在台中批賴清德對台獨立場口是心非，晚間在台南再提種電弊端和爐渣案。侯說，大家都知道賴支持台獨，不要口是心非，選舉就變成「和平保台」，有本事就撕下台獨黨綱，不要貼別人「親中賣台」標籤。侯表示只有自己得到美國、大陸信任，能用生命保護台灣。

侯友宜昨也和副手趙少康等人到台南造勢，入場受到支持者熱烈歡迎，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、嘉義市長黃敏惠等人都到場，侯陣營估算現場擠進3萬人。

賴：不走回「一中」老路

賴清德昨天與副手蕭美琴一同前往花東造勢，賴指出，現在台灣面臨中國和國際社會許多挑戰，不能亂也禁不起試驗，一定要穩健向前行，須選擇真正可以團結人民的「賴蕭配」。

賴清德說，過去七年在蔡英文總統領導下，世界看見並上架台灣。明年總統選舉會決定台灣是否堅持民主自由，還是要向專制勢力妥協，走回「一中」老路，此時更需要帶領台灣持續走入國際、迎向未來的候選人。

柯：在野看好度我最高