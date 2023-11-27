藍改戰略 「打賴冷柯」防白搶政黨票

民眾黨總統參選人柯文哲（前左）26日出席「眾青開講」與青年近距離對談，說明治國願景。（記者林伯東／攝影）

國民黨 「侯康配」在基本盤歸隊後，將採取「打賴冷柯」策略，瞄準主要對手民進黨 「賴蕭配」，主攻民進黨八年施政不力；另方面發揮政黨實力並強化政見，吸引中間選民及年輕選票，避免政黨票被民眾黨瓜分。

「藍白合」破局後，民眾黨總統參選人柯文哲 喊話「不互相攻擊」，柯文哲太太陳佩琪及部分黨內人士仍持續回顧協商過程或釋出「6%黨」諷刺；藍營也在隔天畫紅線，嚴禁小雞讓柯文哲站台，企圖邊緣化柯文哲，但對禮讓民眾黨三席區域立委選舉合作承諾不變，民眾黨台中立委參選人蔡壁如仍出席國民黨行程。

國民黨黨務人士指出，過去藍營基本盤停留在六、七成支持侯友宜，「君悅夜會」讓支持者看見藍營為求合作達到政黨輪替目標的不斷忍讓，反而使藍軍團結回歸，目前已有八成八支持者歸隊。

雖然，民眾黨不分區第三名的陳昭姿被視為「空降扁友」，恐成國民黨「指標攻擊對象」，但對藍營來說，最大對手還是「賴蕭配」，在民進黨持續營造「侯柯糾纏」氛圍「拉柯壓侯」讓棄保牌難以發揮，國民黨人士認為打賴聲量發酵可發揮邊緣柯效果，要設法讓柯支持度降到一成五以下才有勝算。