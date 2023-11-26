「當初多人喊棄蔣保黃」朱立倫提蔣萬安籲藍軍團結

國民黨總統候選人侯友宜（右），國民黨主席朱立倫（左）晚間到台南造勢。（記者劉學聖／攝影）

國民黨 主席朱立倫周末為國民黨總統參選人侯友宜 與副總統參選人趙少康，全台輔選跑透透。朱立倫提到，去年台北市長蔣萬安剛被提名時，很多人喊出「棄蔣保黃」，是國民黨用決心、意志力，最後讓蔣萬安高票當選。他也呼籲，國民黨拿出團隊精神，共同拚戰到勝利。

朱立倫說，25日他們從苗栗、台中出發，26日台北、澎湖，晚上到台南參加「侯康配」的第一場萬人造勢。藍白合的過程中，為了團結所有的力量，受盡屈辱換不回真心。忍耐到最後一刻，就要下定決心，拚戰到底。

朱立倫說，他在24日下了「全黨動員令」後，這兩天所到之處，都感受到藍軍大團結的氣勢，和共同邁向勝利的決心。

他也提到，去年的今天，蔣萬安當選台北市長，大家應該都記得過程有多辛苦。蔣萬安剛被提名時，很多人喊出棄蔣保黃，是國民黨用決心、意志力，最後讓蔣萬安高票當選。一年後的今天，蔣萬安無論在國際、兩岸、市政，所有方面都是國民黨的驕傲，拖了32年的大巨蛋，現在成功啟用。

朱立倫表示，今年在提名侯友宜之後，為了大我、為了台灣、為了中華民國 ，侯友宜同樣是備受屈辱、忍辱負重。15縣市的藍軍縣市首長也都知道，2024的大選是為了人民好、台灣好，只有下架民進黨，下一代才能過和平安定的好生活，中華民國才會有未來。