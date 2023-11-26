「當初多人喊棄蔣保黃」朱立倫提蔣萬安籲藍軍團結
國民黨主席朱立倫周末為國民黨總統參選人侯友宜與副總統參選人趙少康，全台輔選跑透透。朱立倫提到，去年台北市長蔣萬安剛被提名時，很多人喊出「棄蔣保黃」，是國民黨用決心、意志力，最後讓蔣萬安高票當選。他也呼籲，國民黨拿出團隊精神，共同拚戰到勝利。
朱立倫說，25日他們從苗栗、台中出發，26日台北、澎湖，晚上到台南參加「侯康配」的第一場萬人造勢。藍白合的過程中，為了團結所有的力量，受盡屈辱換不回真心。忍耐到最後一刻，就要下定決心，拚戰到底。
朱立倫說，他在24日下了「全黨動員令」後，這兩天所到之處，都感受到藍軍大團結的氣勢，和共同邁向勝利的決心。
他也提到，去年的今天，蔣萬安當選台北市長，大家應該都記得過程有多辛苦。蔣萬安剛被提名時，很多人喊出棄蔣保黃，是國民黨用決心、意志力，最後讓蔣萬安高票當選。一年後的今天，蔣萬安無論在國際、兩岸、市政，所有方面都是國民黨的驕傲，拖了32年的大巨蛋，現在成功啟用。
朱立倫表示，今年在提名侯友宜之後，為了大我、為了台灣、為了中華民國，侯友宜同樣是備受屈辱、忍辱負重。15縣市的藍軍縣市首長也都知道，2024的大選是為了人民好、台灣好，只有下架民進黨，下一代才能過和平安定的好生活，中華民國才會有未來。
上一則
朱立倫認侯友宜受委屈 讚侯腳踏實地
下一則
FB留言