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不滿黃珊珊「球員兼裁判」 白營內訌開退黨第一槍

記者林縉明／台北26日電
民眾黨正副總統參選人「柯盈配」一整天沒有公開行程，檯面上靜悄悄但黨內暗潮洶湧，不只鬧內訌，還有人開第一槍宣布退黨。(本報資料照片)
民眾黨正副總統參選人「柯盈配」一整天沒有公開行程，檯面上靜悄悄但黨內暗潮洶湧，不只鬧內訌，還有人開第一槍宣布退黨。(本報資料照片)

總統大選三腳督競爭激烈，「藍白合」破局各自登記參選後首日，國民黨正副總統參選人「侯康配」昨行程滿檔、分進合擊，砲火猛轟民進黨執政貪汙腐敗，訴求政黨輪替。民眾黨正副總統參選人「柯盈配」一整天沒有公開行程，檯面上靜悄悄但黨內暗潮洶湧，不只鬧內訌，還有人開第一槍宣布退黨，後續是否有人跟進，政壇關注。

藍白各走各的路，國民黨總統參選人侯友宜昨表示，太陽出來、陰霾散去，台灣人客氣尊重，但不能軟土深掘，政治就是誠信兩個字，柯簽了藍白合作六點協議，可以說這一點不要、其他的要，有這回事嗎？民眾黨總統參選人柯文哲臉書說，東北季風報到，天氣冷了一點，但天空晴朗，整合破局可歸咎於雙方一開始就有認知差異，他可適度退讓，唯一堅持是在野一定要贏，一定要是最強組合。

侯柯隔空互嗆外，民眾黨內部也不平靜，黨內不滿「藍白合」破局，點名主戰派的競選總幹事黃珊珊，還有人開了退黨第一槍。曾代表民眾黨參選基隆市議員的徐佑昇昨宣布退黨，理由是不滿黃珊珊「球員兼裁判」把自己列在不分區第一名、立委吳欣盈倉促出任柯文哲副手搭檔等。

另外，原本列在民眾黨不分區立委名單第22名的台灣醫療發展全聯會理事長吳梅壽，改以台灣醫事人員大聯盟發起人蔡豐州遞補缺額。民眾黨基隆安樂區主任劉韋巡也表示「很掙扎」，現在還沒往退黨思考，但要沉澱心情。

民眾黨不分區名單出爐後，民眾黨內出現不滿雜音，質疑黃珊珊手握提名權還提名自己，根本就是球員兼裁判，還塞了一堆黨外人士進入名單。

黃珊珊臉書昨被灌爆，怒轟黃白皮綠骨、自私害慘民眾黨。對於外界究責藍白破局責任，黃珊珊昨未對外回應，僅在臉書上分享柯文哲競選歌曲MV，並說「政治可以很簡單，正直誠信、公開透明、理性務實科學」。

柯文哲未回應黨內紛爭，僅在臉書表示，這段時間因為在野整合的問題，他和團隊需要一點時間消化，兩黨總統合作的列車暫時分開，但終點沒有變，政黨輪替要有人完成，很多人用沒錢沒資源唱衰，但他會堅定地走下去。

他並表示，他的副手吳欣盈是現任立法委員，認真獨立有衝勁、充分具備國際觀，他強調，堅持選「哲」，「盈」向勝利的終點。

針對黨員宣布退黨，民眾黨發言人李頂立說，選戰過程每個人都有自身考量與立場，予以尊重，不會刻意解讀或擴大詮釋。至於不分區人選更換，單純是吳梅壽個人考量婉謝邀請。

柯文哲 臉書 國民黨

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