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「時間已經不多」 趙少康：我將深入基層爭取每份支持

記者屈彥辰／台北25日電
國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康正式組成「侯康配」。趙少康今在臉書發文表示，時間已經不多，他將盡力走進每一個社區、每一個社團、每一所學校，握緊每一雙手，和每一位學生面對面聽取心聲，爭取每一份支持。(記者潘俊宏/攝影)
國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康正式組成「侯康配」。趙少康今在臉書發文表示，時間已經不多，他將盡力走進每一個社區、每一個社團、每一所學校，握緊每一雙手，和每一位學生面對面聽取心聲，爭取每一份支持。(記者潘俊宏/攝影)

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康正式組成「侯康配」。趙少康今在臉書發文表示，時間已經不多，他將盡力走進每一個社區、每一個社團、每一所學校，握緊每一雙手，和每一位學生面對面聽取心聲，爭取每一份支持。

前立委郭正亮認為趙少康是「百搭款」，各種功能都有，很少看到這樣的副手，大概是破例，並指出，假設未來康少康真的當上副手，也不會是虛位。

趙少康說，昨天他正式接受國民黨提名，和侯友宜搭擋，角逐2024正副總統。

趙少康表示，經過忙碌又充實的一整天，現在靜下心來想想，他在媒體多年，一直很喜歡這份工作，過去也有過很多機會進入政府部門做事，但他還是更願意在媒體工作，盡情吃喝玩樂罵。但是，這次情況真的不一樣。

趙少康指出，民進黨執政8年搞得國家外銷衰退、兩岸兵凶戰危、社會貧富懸殊加劇、政府採購弊端連連，年輕人沒有希望，如果再讓民進黨繼續執政，台灣還有未來嗎？

趙少康提到，會接受侯友宜邀請，除了於公，為了國家救亡圖存，於私還有一段不為人知的過去。10多年前他的小弟是周杰倫海外演出經紀人，在澳門遭到台灣黑道挾持要求安排演出活動，他透過當時的桃園縣朱立倫縣長，向當時的桃園縣警局長侯友宜尋求協助，侯不但親自到淡水找到歹徒的父母分別斡旋，隨時詳細為他說明處理進度，發揮智慧、耐心並精準研判案情，最後終於讓小弟平安無事。

這件事，讓他感恩至今。受人點滴，湧泉以報是他處世的原則，也希望讓這樣有擔當、膽識，做事有方法的優秀人才，可以成為國家領導人，捍衛中華民國

趙少康說，很多朋友說，昨天「侯康配」成形，讓藍軍支持者大為振奮，一掃藍白合破局的低氣壓。他要跟大家說，距離大選投票只剩48天，這次的選舉異常艱苦，為了兩岸，為了下一代，請集中選票再無懸念，實現政黨輪替的大目標。

趙少康強調，時間已經不多，他將盡力走進每一個社區、每一個社團、每一所學校，握緊每一雙手，和每一位學生面對面聽取心聲，爭取每一份支持。請大家相信，只要團結所有力量，明年1月13日，一定能嬴回中華民國，贏回公理正義。

趙少康 侯友宜 中華民國

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