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藍拚立委50席 綠要15激戰區全勝才能取得過半60席

台灣新聞組／台北25日電
民進黨副總統參選人蕭美琴（前右六）24日拜會民進黨立法院黨團時表示，不斷有綠委告訴她選情告急，她呼籲執政黨國會一定要過半，才能順利推動政務。(記者黃義書／攝影)
民進黨副總統參選人蕭美琴（前右六）24日拜會民進黨立法院黨團時表示，不斷有綠委告訴她選情告急，她呼籲執政黨國會一定要過半，才能順利推動政務。(記者黃義書／攝影)

選戰倒數49天，藍綠白力拚立委選舉，國民黨內認為，受到「藍白合」破局影響，立委選情不容樂觀，預估總席次約能拿下50席，民進黨評估全台約有15個激戰區，若最後都勝出上看60席，才能達成國會過半目標，民眾黨主席柯文哲確定參選總統，黨內士氣振奮，評估至少能取得8席，時代力量則希望至少能「保5」。

2020年立委選舉結果，民進黨獲得61席，國民黨38席，民眾黨5席，時代力量3席。去年九合一選舉後，國民黨選情看好，黨內原本預估國會可單獨過半，但歷經藍白合近半年來紛擾，黨內坦言，情勢演變已無當時樂觀。

國民黨內人士表示，73席區域立委當中，提名65席，待「侯趙配」選戰主軸確定，加上15個執政縣市，黨中央與地方縣市的動員能量結合一起，初估立委可拿下50席。

國民黨高市黨部主委黃昭順則說，藍白合效益各地不盡相同，這次藍白協商破局，雖市黨部抱怨電話接到手軟，但也徹底激發藍營士氣，她相信支持者必會歸隊，還是會朝坐一、望二、搶三、朝四目標推進。高雄第八選區立委參選人李明璇說，藍白破局不會灰心，要把危機化為轉變的力量。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯認為，支持柯文哲的年輕人討厭民進黨，希望下架民進黨，藍白合破局不會影響嘉義立委選情。

民進黨發言人張志豪表示，民進黨延續國會過半的目標很明確。民進黨立委選戰操盤人士指出，總席次保底應有45席，而席次能衝多高的關鍵，在於全台15個激戰選區能取得幾席。

民進黨操盤人士說，激戰選區只要黨籍參選人和對手的差距不被拉開，選戰最後兩周，隨著賴清德的選戰氣勢上升，「翻盤」的速度會非常快。4年前有多個立委選區都是此模式逆轉勝，民進黨也擅於打這類型選戰，只要能在激戰區中取得好成績，立法院仍有望過半。

民進黨台北黨部主委張茂楠直言，藍白操作棄保可能會讓民進黨受傷，但棄保議題不是如今黨內考慮的問題，會照原本節奏顧好地方選情。

民眾黨雖然在部分區域立委選區有提名人選，但黨內仍將目標鎖定在不分區立委。黨內人士指出，雖然藍白合破局，但民眾黨的選票本來就有「排他性」，整體影響還好，預估明年立委選舉，民眾黨立委席次將較本屆成長，保守估計能獲得八席以上。

時代力量目前有三席立委，黨主席王婉諭表示，總體立委席次，期盼「保五望七」。根據黨內預估，前立委黃國昌退出時力、加入台灣民眾黨，預期時力的整體選票會減少，但影響有限。

國會席次 各黨戰略目標 製表／周佑政
國會席次 各黨戰略目標 製表／周佑政

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