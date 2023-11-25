登記最後一刻 柯文哲赴郭家修補 侯友宜致電柯沒接

24日上午參選總統登記前最後一刻，侯友宜仍致電柯文哲，但柯沒接。圖為前天君悅飯店會談散場時，侯友宜（右）與柯文哲（中）交談。（記者林澔一／攝影）

藍白郭在君悅會談前晚不歡而散後，國民黨 正副總統參選人侯友宜 、趙少康24日近中午時連袂前往中選會登記，侯友宜表示，即使到了上午最後一刻，趙少康還是建議他再致電給民眾黨總統候選人柯文哲 ，認為在柯登記前都能有合作機會，可惜最後柯文哲沒接電話。

柯文哲則是為了前晚公開會議道歉說，台上的人幾乎都可以選中華民國總統，實在是一場鬧劇，這不是他一人能夠控制，嚴肅場合不該那樣子，外界將矛頭指向民眾黨要扛起破局責任，但他很努力讓藍白可以合作，目的是要用最強的組合去贏得選舉，促成政黨輪替，如果最後弄出一個組合時，戰力已經很明顯差很多，讓他覺得理念上有所差異。

柯文哲也批評國民黨，認為對方一開始就是抱持踢館態度而來，那不是健康的態度。

侯友宜表示，國民黨朱立倫和他都是誠意盼能攜手合作，才出席君悅會面，不僅讓前總統馬英九枯等五小時，對方要馬過去，又要馬別過去，這對前任元首非常不禮貌。

侯友宜說，雖然外面風風雨雨，但所有同志與他擁有一顆堅定的心，對於藍白合作，他用最大心意，拿出最大誠意，以誠信相待，但柯文哲讓六成民意失望，他感到非常遺憾。

侯友宜也透露，即使到了昨日上午最後一刻，趙少康還是建議他再度致電柯文哲，認為在柯文哲登記前，都能有攜手合作機會，可惜最後柯文哲並沒有接電話。

國民黨昨天舉行中常會，朱立倫致詞以略顯高亢的語調表示，侯友宜和他備受屈辱，仍喚不回真心，得不到真正的合作，他發出全黨動員令，全黨支持侯友宜，拚戰到最後一刻。

另據台北中國時報報導，郭台銘在退選聲明中，僅提要政權輪替，改變台灣，隻字未提到戰友柯文哲。據悉，郭台銘原打算促成整合後，順勢發出退選聲明，並有意公開支持柯，但卻因國民黨總統參選人侯友宜公布柯的簡訊，打壞原本的劇本，甚至讓郭、柯關係急轉直下。

柯文哲昨上午登記參選前，還前往郭台銘住處修補關係，而在郭台銘中午於臉書發表退選聲明後，柯也留言「感謝郭董，我們一定會贏！」郭則回以愛心表情，但並未再多說什麼。

不過，民眾黨人士解釋，23日藍白郭5人公開會談落幕後，柯、郭仍有聊天寒暄。對於私人簡訊被公開，柯幕僚有向郭表示歉意，郭則客氣說不在意，兩人關係並無受影響，而郭下來會扮演什麼角色，會繼續討論。