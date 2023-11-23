柯志恩：3份民調白紙黑字「擇期再議」 被說成排除
藍白昨天再為民調爭議交鋒。國民黨總統參選人侯友宜競辦昨舉行記者會呼籲公開討論誰的科學才是真正科學，侯競辦議題組召集人柯志恩表示，11月17日民調專家會議，藍白雙方拿出9份民調，其中3份被「擱置討論」，白紙黑字在共識中寫「擇期再議」，代表懸而未決，有待進一步檢驗；未料到了民眾黨口中卻變成「排除在外」。「到底是誰把這3份排除的？」她強調，講清楚比較重要，「上課上到老師都生氣了！」
侯競辦議題組召集人柯志恩、文化大學新聞系莊伯仲教授、淡江大學國際事務學院院長包正豪教授、台北大學公共行政學系劉嘉薇教授昨舉行記者會釐清民調爭議；莊伯仲是民調專家會議的國民黨代表。
還原當天莊伯仲表示，討論九份民調時，民眾黨對兩份市話民調、一份手機簡訊民調有意見，國民黨釋出善意暫時擱置，未料到民眾黨口中卻變成「排除」。
民眾黨稱侯要柯文哲「讓6%」，包正豪強調，民調並非普差、而是抽樣，一定會有誤差，因此統計學中的抽樣誤差，意思是「即使做出40％支持率，有可能是37%到43％」，因此「完全不存在6％」。
國民黨採侯柯兩種搭配組合「互比制」；民眾黨採「侯柯配」、「柯侯配」對比「賴蕭配」，再計算「淨差」。包正豪說，侯陣營的方式可以盡可能減少誤差，也是一般算法；柯陣營的算法，「再減就是畫蛇添足」。
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