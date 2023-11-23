柯志恩：3份民調白紙黑字「擇期再議」 被說成排除

侯競辦議題組召集人柯志恩（左）與民調專家莊伯仲（右）等人回應民調問題。(記者侯永全／攝影)

藍白昨天再為民調 爭議交鋒。國民黨 總統參選人侯友宜 競辦昨舉行記者會呼籲公開討論誰的科學才是真正科學，侯競辦議題組召集人柯志恩表示，11月17日民調專家會議，藍白雙方拿出9份民調，其中3份被「擱置討論」，白紙黑字在共識中寫「擇期再議」，代表懸而未決，有待進一步檢驗；未料到了民眾黨口中卻變成「排除在外」。「到底是誰把這3份排除的？」她強調，講清楚比較重要，「上課上到老師都生氣了！」

侯競辦議題組召集人柯志恩、文化大學新聞系莊伯仲教授、淡江大學國際事務學院院長包正豪教授、台北大學公共行政學系劉嘉薇教授昨舉行記者會釐清民調爭議；莊伯仲是民調專家會議的國民黨代表。

還原當天莊伯仲表示，討論九份民調時，民眾黨對兩份市話民調、一份手機簡訊民調有意見，國民黨釋出善意暫時擱置，未料到民眾黨口中卻變成「排除」。

民眾黨稱侯要柯文哲「讓6%」，包正豪強調，民調並非普差、而是抽樣，一定會有誤差，因此統計學中的抽樣誤差，意思是「即使做出40％支持率，有可能是37%到43％」，因此「完全不存在6％」。