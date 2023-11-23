總統登記倒數 柯文哲約侯友宜、郭台銘會面：3人直接談最快

國民黨總統參選人侯友宜（圖）22日表示，會等到最後一刻。民眾黨總統參選人柯文哲則表示，藍白要合作，就是要推最強勝選組合。(記者劉學聖／攝影)

2024總統、副總統參選人登記倒數計時，在野整合瀕臨破局，鴻海創辦人郭台銘 昨兩度邀約國民黨總統參選人侯友宜 、民眾黨總統參選人柯文哲 會面談合作，因侯另有行程，三方會面未能成行。柯文哲主張「三個候選人直接來談，是最好的方式」，今日下午邀請郭、侯在君悅飯店公開會面，以實際行動回應人民對2024年政黨輪替的期待。馬辦回應，期盼雙方達成共識。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，侯友宜今上午收到柯文哲的簡訊，柯文哲提議，希望雙方今天見個面。侯友宜回應，可以在英九辦公室會面，今日他會隨時在馬辦等候。

隨後，柯文哲競選辦公室中午發布新聞稿，柯文哲正式邀請郭台銘、侯友宜下午在君悅飯店公開會面，為整合與台灣未來跨出關鍵一步，以實際行動回應人民對2024年政黨輪替的期待。柯辦表示，柯文哲持續奔走，不放棄整合希望，邀集更多志同道合心繫台灣的夥伴，在創造歷史的隊伍裡，光榮前行，為台灣奉獻，義無反顧。

柯文哲競選辦公室說，三位在野總統參選人將直接面對面對談，據郭台銘表示，侯友宜21日親自邀請郭為桶箍，同意由郭台銘主持安排三方盡速會面，柯辦希望以此結論為前提，協力促成在野整合。

郭台銘、柯文哲昨下午分別由郭副手賴佩霞、柯競選總幹事黃珊珊代至中選會領表；至於登記參選，只剩今明最後兩天。

郭台銘昨傍晚在臉書公布與侯、柯通話紀錄，指侯友宜前天晚上致電郭，稱郭是他和柯的老大，是最有聲望和能力做整合的桶箍，希望郭見證主持促成「藍白郭」三方會面合作。

媒體原以為三人昨晚會見面，不過，侯昨傍晚在台南表示，未接獲通知，不知道時間、地點，在這種狀況下他「靜候」，未來若有機會，都希望以公開、透明的方式，往前一起。

柯辦發言人戴于文說，沒有特別安排會面規畫，若侯陣營仍糾結在民調細節的討論，將繞回原點，使三方會面淪為空談。

郭台銘、柯文哲昨下午分別由郭副手賴佩霞、柯競選總幹事黃珊珊代至中選會領表；至於登記參選，只剩今明最後兩天。

侯競辦發言人黃子哲說，藍白合作六點共識，國民黨是放棄政黨實力比較，才使柯同意若雙方誤差範圍內，採計「侯柯配」得點，但九份民調有三份從「擱置」變「排除」，爭議未解，希望回歸六點聲明，讓科學說話，籲柯找回初心。

柯文哲昨受訪重申，既然要合作，就是要推最強勝選組合，並稱美國方面也問他，但他告訴對方，「台灣是一個充滿驚奇的島嶼，還有兩天的時間，不要緊張」。

侯友宜喊話，「最後一哩路是否要走完，還是要看柯文哲的一念之間」，如果走完民調，就很清楚誰正誰副，大家一起照著三點聲明往下走，就可團結所有在野力量，「柯文哲要不要，就是一句話」，他會等到最後一刻。