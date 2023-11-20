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朱稱藍白合只差臨門一腳 柯喊用「總統候選人」拚到底

台灣新聞組／台北20日電
國民黨總統參選人侯友宜（左）19日在新北市三重舉行聯合競選總部成立大會，侯進場時與支持者握手。（記者林伯東／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（左）19日在新北市三重舉行聯合競選總部成立大會，侯進場時與支持者握手。（記者林伯東／攝影）

2024總統及立委選舉今天起至本周五受理登記，相較於民進黨總統參選人賴清德加上駐美代表蕭美琴的賴蕭配已底定，藍白合仍卡關。國民黨主席朱立倫昨重申，國民黨對政黨輪替的決心不變，大家持續努力，從最後一哩路走到最後十公尺，現在是臨門一腳。

本報系聯合報報導，朱立倫昨天表示，盼本周三對藍白合做最後確認；民眾黨總統參選人柯文哲昨天先表示，「當然還是期望在野能整合出最強候選人」，但稍後又喊出「會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底」。

侯：為政黨輪替 願忍辱負重

國民黨總統參選人侯友宜昨晚接連至新北樹林與三重參加造勢大會，他正面回應藍白合。針對柯文哲說要用民眾黨身分參選總統，侯表示「我們尊重他」。侯說，政黨輪替勢在必行，他要永遠做自己、走自己的路，為這塊土地的人民向前走、走到底。

「老實不代表懦弱、誠懇不是不勇敢。」侯友宜昨在嘉義市造勢時說，很多人期待政黨輪替才有藍白合聲音，很多侮辱、扭曲、諷刺的言語，他都忍耐，但一些話連支持者也聽不下去，他以前被槍抵在頭也不怕，出來選舉是為人民、國家與這塊土地平安，只要合作讓政黨輪替，願忍辱負重。

台灣民眾黨19日在板橋體育館舉辦「teamKP誓師大會」，民眾黨總統參選人柯文哲...
台灣民眾黨19日在板橋體育館舉辦「teamKP誓師大會」，民眾黨總統參選人柯文哲（中）喊話拚戰到底。（記者胡經周／攝影）

柯辦：後續協商 沒明確聯繫

民眾黨昨下午在板橋舉行「teamKP誓師大會」，柯文哲進場前被媒體堵訪時說，民眾黨當然還是期望在野可以整合出最強候選人。但稍後柯在演說時表示，「為了終結人民的痛苦，我會釋出最大善意，團結一切可團結的力量，但是我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」。

柯文哲昨天的說法，被政壇解讀為柯只想選正的，已無「侯柯配」。柯文哲競選辦公室則態度曖昧，柯辦發言人陳智菡僅說她沒辦法回答這問題，大家可以各自解讀。外界關切是否還會有政黨協商？陳智菡說，目前沒有明確聯繫，針對後續協商規畫與時間，自己沒接到訊息。

上周藍白合一度有進展，但卡在雙方對民調數字解讀不同。朱立倫再強調「隨時ready」，幕僚間保持溝通，周三中常會要再確認藍白合的所有工作。

民進黨總統參選人賴清德（前中）19日南下屏東，他向支持者喊話，與其相信藍白合，不...
民進黨總統參選人賴清德（前中）19日南下屏東，他向支持者喊話，與其相信藍白合，不如支持賴清德。（記者潘欣中／攝影）

柯文哲 國民黨 侯友宜

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