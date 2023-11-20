綠譏藍不分區名單三多 批黑金、世襲復辟

民進黨發言人卓冠廷。(記者邱德祥／攝影)

國民黨 昨天公布不分區立委提名名單，高雄市前市長韓國瑜 列第一名。民進黨 發言人卓冠廷表示，被提名人不是金二代，就是地方派系及牛鬼蛇神，國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜聯手讓黑金、世襲復辟，吃相難看，實在醜陋不堪。

卓冠廷表示，政黨的不分區立委被提名人，代表政黨向社會傳達的路線價值與政策訴求重點，朱立倫所提的名單，除了將過去被高雄市民罷免的韓國瑜排在第一位，其他盡是地方派系妥協的代表人物，可見朱侯體制用不分區立委籠絡地方派系，把國會議員職務當成分贓籌碼，甚至提名不少政二代和金二代，毫不掩飾的向社會展示國民黨走向地方派系妥協、黑金世襲復辟的回頭路。

卓冠廷指出，名單中政二代包括張嘉郡是「雲林張家」張榮味的女兒；陳菁徽是前立委、現任國民黨高雄市黨部主委黃昭順的女兒；其他如謝龍介、蘇清泉也都是背後有地方派系勢力支持，至於韓國瑜更是2020年遭逾93萬高雄市民罷免市長。

民進黨立委許智傑表示，國民黨的不分區名單有「三多」，包括政二代多、朱立倫人馬多，落選縣市長多，其中政二代有張榮味、黃昭順、前立委李嘉進的子女等，而朱立倫的人馬則包括小內閣局長、發言人跟地方黨部主委都入列；相較下，民進黨的名單涵蓋各產業、各族群及各世代，未來將是立法院的即戰力。

民進黨北市立委參選人王世堅說，國民黨將韓國瑜列不分區第一，只是要利用韓國瑜，誘使民眾黨總統參選人柯文哲加入「藍白合」，不過變數仍多。

此外，民眾黨總統參選人柯文哲昨舉行誓師大會，原定公布副手人選及民眾黨不分區立委，不過由於藍白合在民調解讀卡關。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡透露，預計今明兩天就會公布不分區立委名單。