藍白合6家民調 柯營：不同標準計算 平手變侯柯大勝

「藍白合」瀕臨破局，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲上午舉行記者會表示，民調專家關智宇說明。（記者曾吉松／攝影）

藍白合民調 統計專家會議17日晚未達成共識，民眾黨推薦的代表求真民調總經理關智宇18日表示，協商卡關主要原因在員調查方法跟誤差範圍，不同標準計算會有不同結果，變動性原則不宜作為藍白合的依據。柯文哲 辦公室則公布6家民調數據，若採取柯陣營主張誤差範圍內算輸， 則柯侯配與侯柯配呈現3比3平手，若採用國民黨 主張誤差範圍正負3％，則變成侯柯配5比1勝出。

柯文哲辦公室18日上午舉行記者會，說明17日民調專家會議過程，陳智菡指出，會議民調專家一開始共針對9份民調，那些要納入進行討論，先行排除三份民調後，聚焦在六份民調討論。

會議中剔除的3份民調，包含ETtoday民調、東森（雨晴）以及好好聽（關鍵），剩餘6份民調全部採用市話跟手機，分別有匯流、鏡電視，競爭力（世新）、民眾黨內參的市話70％、手機30％，以及聯合報、國民黨內參的雙底冊（市話跟手機都採用，但未呈現比例）。

陳智菡說，單純從民調結果來看，除了聯合報民調外，其餘五家民調都是柯侯配贏過侯柯配，若以誤差範圍計算，匯流、競爭力（世新）以及民眾黨內參民調取得優勢．與侯柯配呈現3比3平手。若改採藍營主張誤差範圍正負3％、總計應為6％，則會變成侯柯5比1勝出。

陳智菡表示，每份民調抽樣誤差值會有所不同，會依照民調所做的份數而有差距，柯文哲主張誤差範圍內都願意禮讓，但並非是禮讓國民黨所主張的誤差範圍正負3％。

針對17日專家會議討論內容，關智宇表示，國民黨昨天一開始提出的8份調查，全都是侯柯配贏柯侯配，可以說是「完勝」，但經過不同指標換算，從8比0變成無論是3比3還是5比1，不同標準會有不同結果，原則是變動的，他認為不宜作為決定藍白合的依據，所以最終會議未達成共識。