禿子與水牛爭台立院龍頭？民眾黨恐成關鍵少數

國民黨黨主席朱立倫18日表示，他和國民黨總統參選人侯友宜都拜託並敦請高雄市前市長韓國瑜擔任不分區第一。（本報系資料照片）

國民黨 黨主席朱立倫今天表示，他和國民黨總統參選人侯友宜都拜託並敦請高雄市前市長韓國瑜 擔任不分區第一，預期明年選後的國會議長爭霸戰，將是韓國瑜挑戰已被民進黨 列入不分區安全名單的立法院長游錫堃。不過，由於新國會各黨恐難獨立過半，藍綠要搶攻立院龍頭，都少不了可能的關鍵少數民眾黨。

「藍白合」卡關之際，國民黨中常會和中央委員會議明天將決定不分區立委提名排序。黨主席朱立倫今天明確表示，他和國民黨總統參選人侯友宜都拜託並敦請高雄市前市長韓國瑜擔任不分區第一。韓據傳已答應。

韓國瑜日前在「戰鬥藍」選列車啟動記者會上，以江湖三把刀，比喻立委也有質詢、法律審查及預算審查三把刀，期許戰鬥藍成員，在立法院有強烈使命感榮譽感，把自己打造成一支優秀的立法院團隊。如今，韓國瑜有望擔任立委，黨內對韓國瑜帶領藍委、爭取國會龍頭有高度期望。

在民進黨方面，游錫堃雖曾多次表達，將不再尋求連任，接下來將會交棒給年輕人。但賴清德、游錫堃日前同框幫北市立委參選人王世堅輔選，賴清德當時就當著游的面表示，「在游錫堃院長領導下，繼續推動國家建設」。此話一出，黨內隨即解讀，賴清德希望游錫堃繼續連任。

過去兩周，民進黨內陸續傳出，游錫堃將繼續獲得不分區提名，而游錫堃過去的「交棒」說法也有了微妙轉變。游錫堃在14日民進黨公布不分區排序的前一天公開表示，他過去說，不會主動尋求連任，是希望讓黨有更寬廣去安排，但不管最後結果如何，「中央黨部的任何決定，做為黨員的一分子必須要尊重」。

而15日民進黨公布不分區提名名單，游錫堃排序第六，順利擠進「安全名單」，黨內多認為，賴將借重游，繼續爭取下屆立法院長寶座。

根據立法委員互選院長副院長辦法，院長、副院長由立法委員互選，全體立法委員均為當然候選人；院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。

這屆立法院長選舉，游錫堃在民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團支持下，獲得出席人數過半數的73票，當選立法院長，同時也是第二位民進黨籍的立法院長。

下次立法院長選舉，若由韓國瑜對上游錫堃，如果藍綠任何一方在這次立委選舉單獨過半，選情相對「單純」。不過，一般認為，明年國會藍綠白三黨不過半的機會大，就連民進黨目前也評估，距離國會過半的57席，還有7席左右的落差。

一旦藍綠白國會都不過半，民眾黨可能成為明年國會龍頭選舉的「關鍵少數」。民眾黨立委屆時勢必成為藍綠必須爭取的對象。而目前紛擾不止的藍白合，結果到底是柯文哲「翻桌」或順利與侯友宜搭黨參選，都對民眾黨立委在新國會的議長選舉，甚至是未來立法院議事攻防上，是否與藍營合作有高度連動性。