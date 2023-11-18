扯鈴教練涉共諜 藝人郭書瑤弟等10人起訴

扯鈴教練魯紀賢涉共諜案，台北地檢署17日依違反國安法起訴10人。（本報資料照片）

扯鈴教練魯紀賢被控接受陸方資助，吸收現、退役士官兵發展共諜組織，意圖刺探蒐集軍事情報，台北地檢署昨依違反國安法起訴魯紀賢、藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷、退役士官兵林明慧、林姿穎等十人，至於現役軍士官兵洩密部分，檢方另案偵辦。

此案共七人羈押，分別是扯鈴教練魯紀賢、趙亦偉、電展室退役士兵常德隆、金防部退役士兵林姿穎、空軍第一聯隊退役士兵林明慧、關渡指揮部退役下士李得勝、現役海巡下士馮世維。昨天起訴移審法院，法院裁定7人各以20至50萬元（台幣，下同，約合6300至1.57萬美元）交保，均限制出境。

魯紀賢2020年前往大陸洽尋扯鈴商演活動時，遭中共 情工人員吸收，接收中共資金至少570萬元，陸續吸收原為軍中士官兵的林明慧、林姿穎、常德隆、李得勝、海巡下士馮世維發展組織。

檢方指出，魯紀賢或透過招待飲宴給付每人5000至數萬元不等報酬，要求收集提供軍中教育 訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報資料等文件，另對11名軍士官兵吸收未遂。

另外，扯鈴教練趙亦偉、郭書瑤胞弟郭伯廷及其前女友曾姿婷等人，提供銀行帳戶給魯紀賢收受報酬及中共資金，以維持組織運作，三人也協助魯紀賢組織據點的相關業務，均領有報酬，涉及幫助中國發展組織罪。另名陸籍女子田曦以地下匯兌幫助魯紀賢接收中共資金，違反銀行法。

魯紀賢也吸收七名現役士官兵加入，另吸收11名尉級或士官兵未遂，最後被吸收的七人有無洩漏軍事機密，另案偵辦。

郭書瑤昨透過經紀人回應，「有看到新聞了，一切交由律師處理，謝謝大家關心」。

此外，海軍前顧問郭璽與立委馬文君涉遭控洩漏潛艦國造資料，涉及外患罪，台灣高檢署前天以證人和被告雙重身分傳喚郭璽後，昨天首度傳喚馬文君出庭，訊後請回。