侯友宜：捨小我完成大我 韓國瑜：和平繁榮終現曙光

國民黨總統參選人侯友宜（左一）在三三會理事長林伯豐（左二）陪同下出席三三會例會，在演講中強調把國家治理好是最重要的事。（記者蘇健忠／攝影）

藍白昨共同踏出關鍵步伐，達成合作共識，不過有藍營支持者質疑，為何不納入政黨實力的民調 ？認為國民黨 主席朱立倫和黨籍總統參選人侯友宜 讓步太多。侯友宜昨表示，藍白或許各有立場，但沒有堅持己見，各自在小我上都做了一些取捨，讓大我的目標可以盡快完成，畢竟「藍白合」只是開始。

侯友宜表示，藍白有個更大的共同目標，那就是要讓政黨輪替，要讓台灣不再意識型態治國，要讓台灣不再空轉下去。

侯友宜坦言，昨上午政黨協商後一直到晚上，他不斷地接到很多好朋友的電話，有鼓勵，還有質疑，「鼓勵，是期盼我繼續爭取更多的支持」，質疑，則是為什麼當初堅持的「政黨支持度」，沒有出現在兩黨的六項共識中？為什麼要退讓這麼多？

侯友宜說，藍白雙方既然要合作，彼此雙方就要有所取捨，既然是協商，就該是一個可以協調、可以互相討論的過程。

藍白政黨協商達成共識，藍營縣市首長和民代紛紛表達支持，認為符合多數民眾的期望。桃園市長張善政昨表示，要政黨輪替、下架民進黨，是多數民眾的期望，藍白合初步有些進展，令人高興。台北市長蔣萬安表示，他是國民黨員，政黨協商民調，自己會支持國民黨提出的參選人侯友宜。」雲林縣長張麗善說「等很久了！」，藍白合符合全民期待，「一定能夠勝選」。

民眾黨新竹市長高虹安昨表示，尊重協商會議和決定，相信大家都是有智慧的政治前輩，會做出對台灣人民最好的決定。

高雄市前市長韓國瑜昨晚也在臉書以16字回應，「藍天湛湛，白雲悠悠，和平繁榮，終現曙光。」