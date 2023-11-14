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藍白政黨協商登場 宋楚瑜：推我參選問題就解決了

中央社／台北15日電
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）13日前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。(記者許正宏／攝影)
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）13日前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。(記者許正宏／攝影)

各界關注藍白是否會整合，親民黨主席宋楚瑜今天表示，對藍白合樂觀其成，其實只要推他參選，問題就解決了，但國民黨至今從未找過他，親民黨還被國民黨抹黑成黑軍，希望民眾黨心裡要搞清楚，連他這個藍軍國民黨都不好好照顧。

宋楚瑜還提到，可以去問問藍白雙方為什麼不讓他參選，其實藍白合只要推宋楚瑜參選，問題就解決了。

中選會將在20日到24日受理第16任總統副總統候選人申請登記，各界關注藍白整合的結果，國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、民眾黨總統參選人柯文哲今天將於馬英九文教基金會舉行政黨協商會議，並由前總統馬英九見證。

針對藍白合，親民黨主席宋楚瑜今天上午接受廣播節目「暐瀚撞新聞」專訪時回應，今天上午國民黨、民眾黨就要談話，可以去問問藍白雙方為什麼不讓他參選，其實藍白合只要推宋楚瑜參選，問題就解決了。

宋楚瑜指出，對於藍白合，他樂觀其成，但不容易，因為國民黨內部有不同意見，而且要整合這些不同意見還不是關鍵問題。藍白曾經提過要組聯合內閣，但讓人民不安的就是，未來行政院是否會有讓民眾耳目一新、有執行力團隊，大家現在只看到在搶位置，但誰有經驗坐這個位置。

至於親民黨的不分區立委名單，宋楚瑜表示，名單下週一定會出來，預計會提名10位左右，而他不會在名單上。大家如果要支持民進黨、國民黨、民眾黨，就把區域立委的票投給這些黨提名的參選人，但政黨票集中投親民黨，讓親民黨成為國會關鍵，在重大議題上煞車、把關、為人民守護。

宋楚瑜在會後接受媒體聯訪指出，他認為藍白合必須理念一致且立場明確，更重要的是不能因私利整合。而是真正為國為民，讓民眾安心，但是到目前為止，他比較憂慮的是，國民黨是百年大黨，有歷史、理念、政策及原則，但卻不向人民說清楚，如今連黨內對於藍白合還有不同意見，這樣如何跟其他政黨溝通。

對於今天藍白政黨協商將由馬英九見證，宋楚瑜表示，馬英九過去的做法，他頗有意見。過去多少次，馬英九都未好好見證，2000年總統大選，馬英九不但沒有好好見證，還多次發表假民調，涉及違反選罷法，在選前10天發布民調，所以馬英九後來被人丟雞蛋。

媒體詢問，如果「侯柯配」是否會覺得民眾黨被國民黨吃掉。宋楚瑜指出，政黨能否往上爬，要看能否包容、任用賢才，如果只想搞小圈圈，圈圈會越來越小。

宋楚瑜說明，到今天為止，國民黨中央從未來找過他，親民黨還被國民黨抹黑變成黑軍，藍軍只有一個國民黨嗎？新黨、親民黨算不算藍軍？民眾黨就心裡面搞清楚一下，連他這個藍軍國民黨都不好好照顧。

對於總統大選要支持誰，宋楚瑜表示，他還在觀望，也希望大家繼續觀察，因為到今天為止，還不曉得是2組、3組、4組參選人。

國民黨 馬英九 民調

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