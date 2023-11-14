藍白政黨協商登場 宋楚瑜：推我參選問題就解決了

紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）13日前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。(記者許正宏／攝影)

各界關注藍白是否會整合，親民黨主席宋楚瑜今天表示，對藍白合樂觀其成，其實只要推他參選，問題就解決了，但國民黨 至今從未找過他，親民黨還被國民黨抹黑成黑軍，希望民眾黨心裡要搞清楚，連他這個藍軍國民黨都不好好照顧。

宋楚瑜還提到，可以去問問藍白雙方為什麼不讓他參選，其實藍白合只要推宋楚瑜參選，問題就解決了。

中選會將在20日到24日受理第16任總統副總統候選人申請登記，各界關注藍白整合的結果，國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、民眾黨總統參選人柯文哲今天將於馬英九 文教基金會舉行政黨協商會議，並由前總統馬英九見證。

針對藍白合，親民黨主席宋楚瑜今天上午接受廣播節目「暐瀚撞新聞」專訪時回應，今天上午國民黨、民眾黨就要談話，可以去問問藍白雙方為什麼不讓他參選，其實藍白合只要推宋楚瑜參選，問題就解決了。

宋楚瑜指出，對於藍白合，他樂觀其成，但不容易，因為國民黨內部有不同意見，而且要整合這些不同意見還不是關鍵問題。藍白曾經提過要組聯合內閣，但讓人民不安的就是，未來行政院是否會有讓民眾耳目一新、有執行力團隊，大家現在只看到在搶位置，但誰有經驗坐這個位置。

至於親民黨的不分區立委名單，宋楚瑜表示，名單下週一定會出來，預計會提名10位左右，而他不會在名單上。大家如果要支持民進黨、國民黨、民眾黨，就把區域立委的票投給這些黨提名的參選人，但政黨票集中投親民黨，讓親民黨成為國會關鍵，在重大議題上煞車、把關、為人民守護。

宋楚瑜在會後接受媒體聯訪指出，他認為藍白合必須理念一致且立場明確，更重要的是不能因私利整合。而是真正為國為民，讓民眾安心，但是到目前為止，他比較憂慮的是，國民黨是百年大黨，有歷史、理念、政策及原則，但卻不向人民說清楚，如今連黨內對於藍白合還有不同意見，這樣如何跟其他政黨溝通。

對於今天藍白政黨協商將由馬英九見證，宋楚瑜表示，馬英九過去的做法，他頗有意見。過去多少次，馬英九都未好好見證，2000年總統大選，馬英九不但沒有好好見證，還多次發表假民調 ，涉及違反選罷法，在選前10天發布民調，所以馬英九後來被人丟雞蛋。

媒體詢問，如果「侯柯配」是否會覺得民眾黨被國民黨吃掉。宋楚瑜指出，政黨能否往上爬，要看能否包容、任用賢才，如果只想搞小圈圈，圈圈會越來越小。

宋楚瑜說明，到今天為止，國民黨中央從未來找過他，親民黨還被國民黨抹黑變成黑軍，藍軍只有一個國民黨嗎？新黨、親民黨算不算藍軍？民眾黨就心裡面搞清楚一下，連他這個藍軍國民黨都不好好照顧。

對於總統大選要支持誰，宋楚瑜表示，他還在觀望，也希望大家繼續觀察，因為到今天為止，還不曉得是2組、3組、4組參選人。